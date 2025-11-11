0

La demo di Octopath Traveler 0 è stata lanciata durante lo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, è stata lanciata la demo di Octopath Traveler 0, che permette di giocare per circa 3 ore.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/11/2025
Uno dei personaggi di Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
In occasione dello State of Play dell'11 novembre, Square Enix ha presentato Octopat Traveler 0, di cui è stata lanciata la demo ufficiale, che consente di giocare per circa tre ore. Inoltre, tutti i progressi fatti saranno mantenuti nella versione definitiva, quando sarà disponibile il 4 dicembre 2025.

Il trailer pubblicato in occasione dell'evento, ha mostrato inizialmente alcuni paesaggi in perfetto stile Octopath Traveler, quindi è passato su delle scene di gioco, compresi alcuni combattimenti, il tutto sempre nello stile grafico peculiare della serie.

Sono stati presentati anche alcuni dei personaggi con cui il party del giocatore dovrà interagire e non è mancato qualche accenno al sistema di costruzione delle città.

Per il resto, vi ricordiamo che Octopath Traveler 0 sarà lanciato, oltre che su PlayStation 5, anche su PC, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 1 e 2.

