Il primo voto di Octopath Traveler 0 parla di un ottimo gioco, ma soprattutto molto lungo

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni e a questo giro sono tutti nomi famosi e di grande importanza. Il più significativo, però, è Octopath Traveler 0, in arrivo il 4 dicembre: si tratta infatti del primo voto al mondo.

Ricordiamo anche che Famitsu usa una struttura a quattro recensioni scritte da quattro persone diverse che assegnano un voto da uno a dieci, per un totale di massimo quaranta punti. Ovviamente il voto perfetto è difficile da ottenere e non a caso è dal gennaio 2024 che non viene assegnato, precisamente a Like a Dragon: Infinite Wealth.