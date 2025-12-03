Il primo voto di Octopath Traveler 0 parla di un ottimo gioco, ma soprattutto molto lungo

0

Famitsu ha reso disponibili i nuovi voti della settimana e tramite questi possiamo vedere che Octopath Traveler 0 è un gioco di qualità, con una lunghezza non insignificante.

03/12/2025
Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni e a questo giro sono tutti nomi famosi e di grande importanza. Il più significativo, però, è Octopath Traveler 0, in arrivo il 4 dicembre: si tratta infatti del primo voto al mondo.

Ricordiamo anche che Famitsu usa una struttura a quattro recensioni scritte da quattro persone diverse che assegnano un voto da uno a dieci, per un totale di massimo quaranta punti. Ovviamente il voto perfetto è difficile da ottenere e non a caso è dal gennaio 2024 che non viene assegnato, precisamente a Like a Dragon: Infinite Wealth.

I voti di Famitsu

Ecco i voti della settimana di Famitsu:

  • Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/8/8 [32/40]
  • Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, Switch 2) - 8/9/7/8 [32/40]
  • Kirby Air Riders (Switch 2) - 8/9/10/9 [36/40]
  • Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, Switch) - 8/9/7/8 [32/40]
  • Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) - 8/9/9/8 [34/40]
  • Where Winds Meet (PS5) - 8/7/8/7 [30/40]

Famitsu svela anche che per completare Octopath Traveler 0 sono necessari tra le 80 e 100 ore: non è chiaro se si parla unicamente della storia o di tutti i contenuti, ma possiamo supporre che sia una classica via di mezzo.

Where Winds Meet, la recensione del nuovo action RPG free-to-play in stile Wuxia Where Winds Meet, la recensione del nuovo action RPG free-to-play in stile Wuxia

Il voto più alto della settimana è quello di Kirby Air Riders, che ha un notevole 36 su 40 e l'unico 10 della settimana. Il peggiore è invece Where Winds Meet, che si difende comunque con un onesto 30 su 40.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Kirby Air Riders.

