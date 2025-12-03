Ball x Pit ha venduto davvero tanto e riceverà tre grossi aggiornamenti

Le vendite totali di Ball x Pit , descritto come un "roguelite di sopravvivenza con mattoni da rompere, sfere da fondere e basi da costruire", hanno superato il milione di copie . L'annuncio è stato dato dall'editore Devolver Digital e dallo sviluppatore Kenny Sun, evidentemente soddisfatti del risultato.

Aggiornamenti in arrivo

Ball x Pit è stato lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (su Steam e Microsoft Store) il 15 ottobre, seguito dalla versione per Nintendo Switch 2 risalente al 28 ottobre. È disponibile anche tramite Game Pass. Va però specificato che il comunicato parla nello specifico di "vendite", quindi non dovrebbero essere stati conteggiati quelli che hanno avuto accesso al gioco tramite il servizio in abbonamento di Microsoft.

I tre aggiornamenti gratuiti saranno i seguenti:

Gennaio 2026 - Alzate il mignolo per l'aggiornamento "Regal".

- Alzate il mignolo per l'aggiornamento "Regal". Aprile 2026 - Strisciate nell'oscurità con l'aggiornamento "Shadow".

- Strisciate nell'oscurità con l'aggiornamento "Shadow". Luglio 2026 - Tornate alle origini a luglio con l'aggiornamento "Naturalist".

Probabile che, in caso di successo continuativo, arrivino anche altre novità in futuro. Ma precisiamo che questa è una nostra ipotesi e non qualcosa di confermato da Devolver Digital o da Kenny Sun. Detto questo, ogni aggiornamento includerà nuove sfere, nuove evoluzioni, nuovi edifici, nuovi personaggi e altro ancora. Tutti i dettagli saranno svelati a tempo debito.