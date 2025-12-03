Il DLC The Forsaken Hollows di Elden Ring: Nightreign è difficile? Il game director risponde

The Forsaken Hollows, il DLC di Elden Ring: Nightreign, è in arrivo il quattro dicembre e ci permetterà di tornare a lottare nelle terre del regno della notte, con nuovi personaggi e non solo.
Ovviamente, visto che parliamo di un videogioco di FromSoftware, viene da chiedersi se si tratterà di una espansione dall'alto livello di difficoltà. La risposta arriva dal game director, Junya Ishizaki, che ha parlato con GameSpot.
Le parole del game director di Elden Ring: Nightreign
Ishizaki ha spiegato che questo nuovo pacchetto di contenuti è pensato per fare in modo che non sia "così difficile da impedire ai nuovi giocatori di provarlo".
Ciò detto, non si deve nemmeno pensare che sia un'esperienza semplice e che sia possibile completare i nuovi contenuti senza alcun tipo di sforzo. Lo sviluppatore spiega infatti che The Forsaken Hollows "è assolutamente un po' più difficile, ma non in modo ridicolo o che altro: in ogni caso, si tratta di qualcosa che considereremmo una sfida onesta".
"Quando le persone che hanno giocato al gioco principale in modo esteso proveranno i contenuti del DLC, saranno in grado di provare le stesse sensazioni di quando hanno giocato per la prima volta a Nightreign, quella sensazione che c'è ancora qualcosa da comprendere sul gioco".
La cosa non stupisce troppo: difficile che FromSoftware proponga un nuovo contenuto di bassa difficoltà. Inoltre, sono i fan stessi che desiderano un minimo di sfida, quindi ha senso che la compagnia rimanga fedele al proprio DNA.
Tra le novità di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows c'è l'Undertaker, una nuova classe molto interessante.