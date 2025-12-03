Il DLC The Forsaken Hollows di Elden Ring: Nightreign è difficile? Il game director risponde

The Forsaken Hollows , il DLC di Elden Ring: Nightreign , è in arrivo il quattro dicembre e ci permetterà di tornare a lottare nelle terre del regno della notte, con nuovi personaggi e non solo.

Le parole del game director di Elden Ring: Nightreign

Ishizaki ha spiegato che questo nuovo pacchetto di contenuti è pensato per fare in modo che non sia "così difficile da impedire ai nuovi giocatori di provarlo".

Ciò detto, non si deve nemmeno pensare che sia un'esperienza semplice e che sia possibile completare i nuovi contenuti senza alcun tipo di sforzo. Lo sviluppatore spiega infatti che The Forsaken Hollows "è assolutamente un po' più difficile, ma non in modo ridicolo o che altro: in ogni caso, si tratta di qualcosa che considereremmo una sfida onesta".

"Quando le persone che hanno giocato al gioco principale in modo esteso proveranno i contenuti del DLC, saranno in grado di provare le stesse sensazioni di quando hanno giocato per la prima volta a Nightreign, quella sensazione che c'è ancora qualcosa da comprendere sul gioco".

La cosa non stupisce troppo: difficile che FromSoftware proponga un nuovo contenuto di bassa difficoltà. Inoltre, sono i fan stessi che desiderano un minimo di sfida, quindi ha senso che la compagnia rimanga fedele al proprio DNA.

Tra le novità di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows c'è l'Undertaker, una nuova classe molto interessante.