Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows presenta l'Undertaker, una nuova classe molto interessante

La ragazza è infatti armata di una colossale mazza con cui sferra colpi micidiali , in grado di infliggere grandi danni anche a nemici molto più grossi e corpulenti di questa combattente, che con una certa grazia sembra essere decisamente temibile.

Lungi dal sembrare un corpulento wrestler come potrebbe sembrare dal nome, l'Undertaker di Elden Ring Nightreign ha l'aspetto di una gentile e pia donzella, ma mai come in questo caso l'aspetto può ingannare a prima vista, come potete scoprire guardando il trailer di presentazione riportato qui sotto.

Le abilità dell'Undertaker

Il video riportato qui sotto mostra l'Undertaker in azione, dando anche modo di vedere qualche spiraglio delle sue particolari abilità e colpi speciali, che la rendono una scelta piuttosto interessante, anche rispetto alle altre classi.

Tra le caratteristiche troviamo l'abilità "Trance" che, una volta attivata, incrementa progressivamente la velocità senza consumare resistenza, anzi potenziando sia questa che la potenza.

In questa situazione, invece della schivata effettua uno sprint ulteriore e, quando la barra Ultimate è piena, una parte di essa verrà consumata per aumentare ulteriormente questi potenziamenti.

"Confluence" è la sua abilità passiva che consente di attivare gratuitamente l'Ultimate se un alleato ha recentemente usato la propria. Essenzialmente garantisce una carica gratuita e può essere combinata con abilità come Restage della Duchessa per infliggere danni ingenti. Infine, la sua Ultimate, "Loathsome Hex", sfrutta velocità e accelerazione per un colpo sensazionale.

Nei giorni scorsi abbiamo visto lo Scholar, ovvero l'altra classe introdotta da The Forsaken Hollows, espansione che sarà disponibile dal 4 dicembre.