Lo Scholar di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows si mostra in un nuovo trailer con gameplay

Il combattente in questione è dotato di caratteristiche e statistiche specifiche per questa nuova classe, presentandosi molto interessante in quanto incentrata sull'uso della spada ma anche di poteri magici e in grado di supportare anche i compagni in combattimento.

Lo Scholar è infatti uno dei due nuovi Nightfarer, o Crepuscolari , che verranno introdotti in Elden Ring Nightreign con l'arrivo dell'espansione The Forsaken Hollows, la quale si presenta come una sorta di maxi-DLC con aggiornamenti e nuovi contenuti.

Le caratteristiche dello Scholar

"Lascia che l'intuizione sia la tua arma migliore", dice la presentazione dello Scholar, "Usa ogni strumento e sfrutta ogni difetto. E ricorda: anche gli dei hanno delle debolezze", si legge nella descrizione che accompagna il trailer, evidentemente legata alle caratteristiche del personaggio.

La descrizione illustra in breve l'approccio di questa classe, più riflessiva e tattica, incentrata sull'uso di alcune magie di supporto e sullo studio dei nemici più che sulla potenza degli attacchi.

Lo Scholar è in effetti un accademico in grado di sfruttare poteri arcani per ottenere vari vantaggi in combattimento, e supportando con questi anche i compagni di battaglia, risultando così un elemento chiave di una buona squadra.

L'altro crepuscolare che verrà introdotto in The Forsaken Hollows è l'Undertaker, di cui a questo punto attendiamo un trailer dedicato. Ricordiamo che il DLC ha la data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025.