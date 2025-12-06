1

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows ha già raggiunto un notevole traguardo di vendite

Il DLC The Forsaken Hollows di Elden Ring Nightreign supera i 2 milioni di copie vendute in pochi giorni, confermando l'enorme successo della nuova espansione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/12/2025
The Forsaken Hollows, la prima espansione a pagamento di Elden Ring Nightreign, ha conquistato un importante risultato a pochissimi giorni dalla pubblicazione su PC, PlayStation e Xbox.

Come rivelato in un post pubblicato nella notte sul profilo ufficiale dello studio, il DLC ha superato i due milioni di copie vendute. Un traguardo impressionante, considerando che è stato raggiunto appena due giorni dopo il lancio, avvenuto lo scorso 4 dicembre. Va precisato che l'espansione è inclusa nel prezzo con la Deluxe Edition del gioco base.

I nuovi contenuti di The Forsaken Hollows

"Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo", recita il messaggio di FromSoftware. "Grazie a tutti i nostri utenti che hanno giocato al titolo. Ci auguriamo che possiate apprezzare le nuove battaglie guidate dai Crepuscolari. Grazie per il vostro continuo supporto."

Per chi non lo sapesse, The Forsaken Hollows è disponibile al prezzo di 15 euro e introduce nuovi contenuti e sfide. Tra le novità figurano due Crepuscolari giocabili, l'Erudito e la Becchina, due boss da affrontare all'alba del terzo giorno e una nuova Terra mutevole che modifica la configurazione della mappa in determinate condizioni.

