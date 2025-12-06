Pikmin 4 riceverà un upgrade gratuito per Switch 2? Un avvistamento sull’eShop accende le speranze dei fan

Negli ultimi giorni alcuni giocatori hanno segnalato un curioso indizio sull'eShop di Nintendo, che sembrerebbe suggerire un possibile upgrade gratuito di Pikmin 4 per Nintendo Switch 2.

Il titolo infatti è apparso in una sezione dello store digitale dedicata ai giochi sviluppati dai team first-party che hanno già ricevuto un aggiornamento gratuito per la nuova console. In particolare, Pikmin 4 è stato avvistato accanto a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che a giugno ha ottenuto una patch con miglioramenti grafici e supporto all'HDR su Switch 2.