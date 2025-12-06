Pikmin 4 riceverà un upgrade gratuito per Switch 2? Un avvistamento sull’eShop accende le speranze dei fan

Negli ultimi giorni alcuni giocatori hanno segnalato un curioso indizio sull'eShop di Nintendo, che sembrerebbe suggerire un possibile upgrade gratuito di Pikmin 4 per Nintendo Switch 2.
Il titolo infatti è apparso in una sezione dello store digitale dedicata ai giochi sviluppati dai team first-party che hanno già ricevuto un aggiornamento gratuito per la nuova console. In particolare, Pikmin 4 è stato avvistato accanto a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che a giugno ha ottenuto una patch con miglioramenti grafici e supporto all'HDR su Switch 2.
Meglio non farsi troppe aspettative?
Sebbene questi avvistamenti abbiano alimentato l'entusiasmo della community, è bene sottolineare che non si tratta di una conferma ufficiale.
Pikmin 4 is listed as having a Switch 2 update on the eShop
byu/L1nk2theFutur3 inPikmin
Solo poche settimane fa Pikmin 4 ha ricevuto un corposo aggiornamento gratuito che ha introdotto nuovi contenuti, la modalità Nuova Partita+ e la possibilità di modificare il livello di difficoltà, ma senza alcuna ottimizzazione specifica per Switch 2. Per questo motivo appare improbabile, anche se non del tutto impossibile, un ulteriore aggiornamento di rilievo a stretto giro.
Inoltre, al momento il gioco è stato rimosso dalla sezione dell'eShop in questione. Questo dettaglio fa pensare a un errore di impaginazione da parte dei curatori dello store digitale. Allo stesso tempo, non si può escludere che Nintendo abbia preferito rimuoverlo per mantenere un basso profilo in vista di un eventuale annuncio ufficiale più avanti nel tempo.