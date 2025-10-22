Pikmin 4 riceverà un aggiornamento gratis con modalità foto, livelli di difficoltà e Pikmin decorati

Tra le aggiunte spicca la modalità foto , accessibile tramite il nuovo strumento "Fotocamera da campo", selezionabile dallo Zaino. Grazie a questa funzione sarà possibile immortalare i momenti più suggestivi dell'avventura, arricchendo gli scatti con cornici, timbri e persino trasformandoli in un calendario personalizzato.

A sorpresa, Nintendo ha annunciato un aggiornamento gratuito in arrivo per Pikmin 4 . L'update sarà disponibile nel corso di novembre e introdurrà una serie di nuovi contenuti e funzionalità per l'esclusiva Nintendo Switch, presentati nel trailer che trovate qui sotto. Insieme all'aggiornamento, verrà pubblicata anche una demo gratuita sull'eShop , che permetterà ai giocatori di provare il titolo e le novità introdotte.

Occhio ai Pikmin decorati!

Faranno il loro debutto anche i Pikmin decorati, varianti speciali che si nascondono in ogni angolo del mondo di gioco. Trovarli tutti non sarà semplice, ma Dingo sarà pronto a fornire consigli e indizi utili per individuarli. Inoltre, sarà possibile trasferire i Pikmin decorati nel gioco mobile Pikmin Bloom, ampliando l'esperienza anche su smartphone.

Infine, l'aggiornamento introdurrà una nuova opzione per la difficoltà, chiamata "livello d'attività delle creature". Questa funzione permetterà di regolare l'aggressività e la resistenza dei nemici attraverso tre impostazioni: "Pacato", "Normale" e "Intenso", offrendo così un'esperienza più personalizzata e adatta a ogni tipo di giocatore.