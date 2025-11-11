Pikmin 4 ha ricevuto un aggiornamento gratuito con livelli di difficoltà selezionabili e Nuova Partita+

Nintendo aveva annunciato l'arrivo di un grande aggiornamento con nuove funzionalità e contenuti gratuiti per Pikmin 4 per il mese di novembre, ma senza specificare un giorno esatto. A sorpresa, l'update è stato pubblicato stamani, ed è disponbile per il download per tutti gli utenti.

La conferma arriva anche dal sito ufficiale della grande N, che ha pubblicato le note al completo dell'aggiornamento (al momento solo in lingua inglese), per la precisione la versione 1.1.0 del software. Come svelato in precedenza, è stato aggiunto un selettore per la difficoltà, una novità che da sola potrebbe convincere gli utenti ha iniziare una seconda partita. Nello specifico, è possibile regolare l'aggressività e la resistenza dei nemici attraverso tre impostazioni: "Pacato", "Normale" e "Intenso". Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento tramite il menu opzioni.