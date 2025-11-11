Pikmin 4 ha ricevuto un aggiornamento gratuito con livelli di difficoltà selezionabili e Nuova Partita+

Nintendo aveva annunciato l'arrivo di un grande aggiornamento con nuove funzionalità e contenuti gratuiti per Pikmin 4 per il mese di novembre, ma senza specificare un giorno esatto. A sorpresa, l'update è stato pubblicato stamani, ed è disponbile per il download per tutti gli utenti.
La conferma arriva anche dal sito ufficiale della grande N, che ha pubblicato le note al completo dell'aggiornamento (al momento solo in lingua inglese), per la precisione la versione 1.1.0 del software. Come svelato in precedenza, è stato aggiunto un selettore per la difficoltà, una novità che da sola potrebbe convincere gli utenti ha iniziare una seconda partita. Nello specifico, è possibile regolare l'aggressività e la resistenza dei nemici attraverso tre impostazioni: "Pacato", "Normale" e "Intenso". Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento tramite il menu opzioni.
Tra le novità anche la possibilità di iniziare una nuova partita mantendo i progressi
Altre novità includono l'aggiunta di una modalità fotografica, accessibile tramite lo strumento "fotocamera da campo", che include cornici, timbri e altri effetti che permettono di personalizzare i nostri scatti.
Da ora, inoltre, i giocatori possono imbattersi nei Pikmin decorati, delle varianti specaili che si nascondono all'interno dei livelli. Una volta incontrati e aggiunti ai nostri ranghi è anche possibili trasferirli nel gioco mobile Pikmin Bloom.
Le note della patch, includono anche una sorpresa non svelata in precedenza da Nintendo. Si tratta della funzione "Roll Over", che permette di iniziare una nuova partita trasferendo parte dei progressi fatti in una completata in precedenza. In pratica parliamo della classica Nuova Partita +, un aggiunta piuttosto gradita, specie considerando anche le nuove aggiunte sopracitate. Chi inizia una seconda partita, inoltre, ora può saltare a pié pari l'introduzione e partire direttamente dal giorno 2.