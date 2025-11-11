Lo smartphone realme GT 7 Pro è in super sconto su AliExpress con i nostri codici

Su AliExpress è disponibile lo smartphone realme GT 7 Pro in diverse colorazioni. La variante Mars Orange, ad esempio, costa 519,97 € e con il codice SDMULTI75 potrai risparmiare ulteriori 75 € (prova il codice IT75, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (puoi selezionare manualmente la tua colorazione preferita). Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.