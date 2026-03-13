0

Anno 117: Pax Romana per PS5 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte

Le promozioni della Festa delle Offerte di Amazon propongono la versione PS5 di Anno 117: Pax Romana a un ottimo prezzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/03/2026
Anno 117: Pax Romana per PS5 è in sconto

Prosegue la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti. Tra i giochi in saldo segnaliamo Anno 117: Pax Romana in versione PS5. Il gestionale al momento viene proposto con uno sconto del 37%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Nel momento in cui scriviamo il gioco viene proposto a 37,98 euro, con un risparmio di 22 euro rispetto ai canonici 59,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato finora sulla piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla ricezione.

Anno 117: Pax Romana è il nuovo capitolo della storica serie gestionale di Ubisoft, sviluppato da Ubisoft Mainz e ambientato all'apice dell'Impero romano. Il gioco riporta la saga alle sue radici city‑builder, mettendo il giocatore nei panni di un governatore incaricato di amministrare province, costruire città e mantenere l'equilibrio della Pax Romana.

Anno 117: Pax Romana, la recensione del nuovo gestionale ambientato in epoca Romana Anno 117: Pax Romana, la recensione del nuovo gestionale ambientato in epoca Romana

Si possono progettare insediamenti dettagliati in regioni iconiche come il Latium o Albione, osservare la vita dei cittadini nelle strade animate e gestire economia, diplomazia e potere militare per soddisfare sia il popolo sia l'imperatore. Le scelte del giocatore influenzano la cultura delle province, l'ordine sociale e persino la stabilità dell'intero impero.

