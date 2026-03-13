Cyberpunk 2077 non ha contenuti segreti in preparazione, rassicura CD Projekt Red

Negli ultimi tempi si sono rincorse tante voci di corridoio sull'esistenza di un nuovo DLC di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo, ben undici anni dopo l'uscita del gioco. Per ora non c'è niente di concreto, ma se ne sta parlando parecchio.
Chiaramente le richieste di chiarimenti a CD Projekt Red non sono mancate, ma per ora non c'è una posizione ufficiale dello studio. Almeno non su The Witcher 3, perché qualcuno, evidentemente ispirato dal dibattito, ha chiesto se c'è qualcosa in preparazione anche per Cyberpunk 2077. La risposta, data dall'account ufficiale, è stata netta: "Non abbiamo piani per DLC o espansioni aggiuntive. Se qualcosa dovesse cambiare, ve lo faremo sapere!".
Esperienza conclusa
Di Cyberpunk 2077 è già stata annunciato il seguito, quindi non sappiamo che senso avrebbe investire risorse su di un nuovo DLC. Il nuovo capitolo, spesso chiamato informalmente Cyberpunk 2, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo (pre-produzione). Il creatore dell'ambientazione, Mike Pondsmith, ha già espresso il desiderio di vedere tornare il personaggio di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, affermando di aver trovato "dei modi" per rendere possibile il suo ritorno.
Pondsmith ha inoltre rivelato che il nuovo gioco potrebbe includere una seconda città oltre a Night City, descritta come una sorta di "Chicago andata a male", un'idea di cui esisterebbero già piccoli indizi nel finale dell'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Insomma, non sperate più di tanto in un DLC del primo Cyberpunk, che allo stato attuale può essere considerato come un'esperienza ormai conclusa.