Cyberpunk 2077 non ha contenuti segreti in preparazione, rassicura CD Projekt Red

Negli ultimi tempi si sono rincorse tante voci di corridoio sull'esistenza di un nuovo DLC di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo, ben undici anni dopo l'uscita del gioco. Per ora non c'è niente di concreto, ma se ne sta parlando parecchio.

Chiaramente le richieste di chiarimenti a CD Projekt Red non sono mancate, ma per ora non c'è una posizione ufficiale dello studio. Almeno non su The Witcher 3, perché qualcuno, evidentemente ispirato dal dibattito, ha chiesto se c'è qualcosa in preparazione anche per Cyberpunk 2077. La risposta, data dall'account ufficiale, è stata netta: "Non abbiamo piani per DLC o espansioni aggiuntive. Se qualcosa dovesse cambiare, ve lo faremo sapere!".