0

Se hai bisogno di un mouse da gaming, il Corsair SABRE v2 PRO MG è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse Corsair SABRE v2 PRO MG al prezzo minimo storico. Il prodotto ha un sensore MARKSMAN S da 33.000 DPI e Hyper-Polling a 8.000 Hz.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/03/2026
Mouse Corsair SABRE v2 PRO MG

Hai bisogno di un nuovo mouse wireless? Il Corsair SABRE v2 PRO MG è su Amazon a 109,99 € invece di 139,99 €, permettendoti di risparmiare il 21%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, di seguito trovi due colorazioni differenti; basterà toccare i box sottostanti per aprire la pagina del prodotto. Il mouse è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Leggero, veloce e preciso

Questo mouse presenta una scocca in lega di magnesio resistente, rendendolo robusto e veloce, offrendo raffreddamento aggiuntivo. L'hyper-polling a 8.000 Hz contribuisce a una trasmissione degli input senza latenza, ed è fino a otto volte più veloce rispetto al polling standard (ovviamente il raggiungimento dipende dalle specifiche della CPU). Inoltre, è presente il sensore MARKSMAN S per un tracciamento reale di 33.000 DPI, velocità di 750 IPS e accelerazione di 50 G. La batteria garantisce un'autonomia di 120 ore con una singola carica.

Corsair SABRE v2 PRO MG
Corsair SABRE v2 PRO MG

Lato connettività potrai sfruttare il wireless a 2,4 GHz, il Bluetooth o usare direttamente il cavo USB-C per un collegamento diretto. Ricordiamo che le offerte di Primavera sono valide fino al 16 marzo e i prezzi potrebbero subire variazioni nel corso dei giorni. Se hai esigenze particolarmente specifiche, continua a seguirci per scoprire ulteriori promozioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se hai bisogno di un mouse da gaming, il Corsair SABRE v2 PRO MG è su Amazon al minimo storico