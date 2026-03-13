Se hai bisogno di un mouse da gaming, il Corsair SABRE v2 PRO MG è su Amazon al minimo storico

Hai bisogno di un nuovo mouse wireless? Il Corsair SABRE v2 PRO MG è su Amazon a 109,99 € invece di 139,99 €, permettendoti di risparmiare il 21%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, di seguito trovi due colorazioni differenti; basterà toccare i box sottostanti per aprire la pagina del prodotto. Il mouse è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Leggero, veloce e preciso
Questo mouse presenta una scocca in lega di magnesio resistente, rendendolo robusto e veloce, offrendo raffreddamento aggiuntivo. L'hyper-polling a 8.000 Hz contribuisce a una trasmissione degli input senza latenza, ed è fino a otto volte più veloce rispetto al polling standard (ovviamente il raggiungimento dipende dalle specifiche della CPU). Inoltre, è presente il sensore MARKSMAN S per un tracciamento reale di 33.000 DPI, velocità di 750 IPS e accelerazione di 50 G. La batteria garantisce un'autonomia di 120 ore con una singola carica.
Lato connettività potrai sfruttare il wireless a 2,4 GHz, il Bluetooth o usare direttamente il cavo USB-C per un collegamento diretto. Ricordiamo che le offerte di Primavera sono valide fino al 16 marzo e i prezzi potrebbero subire variazioni nel corso dei giorni. Se hai esigenze particolarmente specifiche, continua a seguirci per scoprire ulteriori promozioni.