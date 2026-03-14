Su Steam sono iniziati i saldi di Square Enix: Final Fantasy 7 Rebirth e Octopath Traveler 0 sono al minimo storico

Su Steam spesso vengono lanciate delle promozioni dedicate a un singolo publisher. Questa volta è il turno di Square Enix che propone una valanga di sconti molto interessanti su buona parte del suo catalogo.
L'offerta che salta subito all'occhio è quella per Final Fantasy 7: Rebirth: il gioco è sceso a 29,99 euro grazie a uno sconto del 40%, il prezzo più basso mai raggiunto sul negozio di Valve sin dal lancio. Minimo storico anche per Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, che scende a 34,99 euro per la prima volta, Octopath Traveler 0 a 37,49 euro e Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ora a 44,99 euro.
Altre offerte in evidenza
Proseguiamo con Final Fantasy 16, proposto a metà prezzo per 24,99 euro o a 34,99 euro per la Complete Edition che include anche tutte le espansioni post-lancio. Molti altri capitoli della serie sono in saldo, inclusi Final Fantasy 7 Remake a 19,99 euro, Final Fantasy 12: The Zodiac Age a 19,99 euro e i classici della generazione PS1 come Final Fantasy 9 a 8,39 euro.
Segnaliamo anche NieR Automata a 15,99 euro (-60%), Dragon Quest 3 HD-2D Remake a 35,99 euro (-40%) e Bravely Default 2 a 23,99 euro (-60%). Tutte le promozioni resteranno attive fino al 19 marzo, trovate il catalogo al completo a questo indirizzo.