Segnaliamo anche NieR Automata a 15,99 euro (-60%), Dragon Quest 3 HD-2D Remake a 35,99 euro (-40%) e Bravely Default 2 a 23,99 euro (-60%). Tutte le promozioni resteranno attive fino al 19 marzo , trovate il catalogo al completo a questo indirizzo .

THQ Nordic ha lanciato dei saldi su Steam, con sconti su Remnant 2, Titan Quest 2 e tanti altri

Proseguiamo con Final Fantasy 16 , proposto a metà prezzo per 24,99 euro o a 34,99 euro per la Complete Edition che include anche tutte le espansioni post-lancio. Molti altri capitoli della serie sono in saldo, inclusi Final Fantasy 7 Remake a 19,99 euro, Final Fantasy 12: The Zodiac Age a 19,99 euro e i classici della generazione PS1 come Final Fantasy 9 a 8,39 euro.

Su Steam spesso vengono lanciate delle promozioni dedicate a un singolo publisher. Questa volta è il turno di Square Enix che propone una valanga di sconti molto interessanti su buona parte del suo catalogo.

I Saldi di Square Enix su Steam sono un'ottima occasione per recuperare i giochi delle serie Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts e NieR a prezzi convenienti.

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Starfield ha novità in arrivo la prossima settimana: versione PS5 ed espansione?

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Su Steam sono iniziati i saldi di Square Enix: Final Fantasy 7 Rebirth e Octopath Traveler 0 sono al minimo storico