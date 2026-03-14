Starfield ha novità in arrivo la prossima settimana: versione PS5 ed espansione?

La versione PS5 di Starfield sembra ormai il segreto di Pulcinella, con tanto di data di uscita che è trapelata in anticipo attraverso un leak e la vedrebbe in arrivo il mese prossimo, mentre per quanto riguarda l'espansione siamo in attesa di una presentazione dettagliata di Terran Armada , che era stata già anticipata in precedenza da Bethesda Game Studios.

Ormai sembra mancare poco

In ogni caso, novità sui diversi fronti di Starfield dovrebbero essere ormai vicine, probabilmente in arrivo la prossima settimana, come riportano diverse fonti e indizi, nonché la stessa Bethesda in un apparentemente innocente messaggio social.



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Come potete vedere nel post riportato qui sopra, in risposta a un articolo su Todd Howard e il suo essere "visionario", il team ha scritto "Ne abbiamo parlato con Todd, che ci ha detto che il suo unico potere visionario è quello di vedere le traiettorie di corsa in EA College Football 26. Apprezza tutti i commenti appassionati su Starfield e la prossima settimana avremo altre novità da condividere".

A parte la simpatica battuta sulla fissazione di Howard per EA College Football, quello che colpisce è sicuramente l'ultima frase, che indica chiaramente come ci siano novità in arrivo la prossima settimana su Starfield.

Questo si allinea a diversi indizi emersi negli ultimi giorni, con varie persone che pare abbiano visitato il quartier generale di Behtesda di recente per assistere a qualcosa.