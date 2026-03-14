I giocatori di Minecraft e Roblox non sono interessati a grafica e grossi titoli single player

Da una parte è chiaro come i giochi più giocati in assoluto non siano propriamente caratterizzati da una grafica molto avanzata, dall'altra si nota come gli utenti che compongono la maggior parte del pubblico di questi titoli non ricerchi comunque questa caratteristica in altri titoli.

Il direttore di NewZoo, Ben Porter, ha riferito la cosa chiaramente durante la GDC 2026: "Credo che negli ultimi dieci anni ci sia stato un cambiamento: l' ossessione per la grafica è un po' svanita e ora si vede che i giochi più popolari al mondo non sono quelli con la grafica più realistica", ha commentato.

La questione risulta palese a tutti coloro che hanno a che fare con videogiocatori più giovani, ma un nuovo studio da parte di NewZoo riporta dati chiari sul fatto che i giocatori di Minecraft, Roblox e Fortnite non sono interessanti ai grossi giochi single player tradizionali , dotati di grafica realistica di alto livello.

Roba da vecchi

Oltre a non essere interessati alla grafica ultra-realistica, i giocatori di titoli come Minecraft, Roblox e Fortnite non cercano nemmeno meccaniche di gioco più vicine ai single player tradizionali, sostanzialmente rimanendo nell'ambito dei titoli multiplayer con elementi live service.

"Quando guardiamo i dati, vediamo che i giocatori di Roblox e Minecraft giocano soprattutto ad altri titoli all'interno della top ten dei maggiori giochi live service", ha spiegato Porter.

Le sovrapposizioni di utenti si vedono infatti soprattutto fra i tre titoli maggiori già citati, mentre gli altri due giochi che compaiono più frequentemente si pongono in un territorio intermedio fra le grosse produzioni tradizionali e i live service, ovvero GTA 5 e Call of Duty.

"C'è una teoria secondo cui questi giocatori magari alternano questi titoli per dedicarsi a esperienze in modalità giocatore singolo, per poi tornare alle loro esperienze live service", ha proseguito Porter, "E in una certa misura è vero, ma quello che abbiamo riscontrato è che i giocatori di Roblox si dedicano molto meno di altri a quelli che gran parte del settore considererebbe giochi tradizionali di alto profilo".

Secondo Porter, un giocatore di Roblox ha una probabilità 0,4 volte inferiore di giocare a Monster Hunter Wilds rispetto al giocatore medio che non gioca a Roblox, per esempio (nonostante nemmeno il titolo Capcom rappresenti propriamente un paradigma di single player classico), cosa che vale soprattutto su console come PlayStation e Xbox.

I titoli per console che i giocatori di Minecraft sono meno propensi a provare includono giochi come Clair Obscur: Expedition 33, che ha appena ottenuto ben 12 nomination ai BAFTA Games Awards di quest'anno, cosa che palesa una certa discrepanza tra i titoli sostenuti dalla critica e da parte del pubblico e la grande maggioranza degli utenti attivi.

I titoli da cui sono attirati tendono ad avere elementi in comune con i soliti: "Notiamo che i giocatori di Roblox compaiono in misura maggiore in alcune esperienze come Gang Beasts, Among Us e Totally Accurate Battle Simulator", ha detto Porter. "Sono ancora una componente relativamente piccola, ma sono attratti da quei giochi, che assomigliano molto al tipo di esperienze che si possono vivere all'interno dello stesso Roblox".

Al termine dell'approfondimento, Porter ha fatto un'affermazione decisamente importante: "Come sviluppatori, non potete davvero cambiare ciò che piace al pubblico di Roblox, ma credo sia importante essere consapevoli di questa tendenza", ha riferito.

"Soprattutto perché spesso si tratta di giocatori più giovani: questa è la loro prima esperienza nel mondo dei videogiochi e potrebbe determinare le loro preferenze per gli anni a venire". In sostanza, i giochi single player tradizionali con grafica ultra realistica, che richiedono anni e risorse enormi per essere sviluppati, rischiano di avere una base sempre di utenti sempre più ristretta e anziana.