I videogiochi tradizionali (e le console) sono roba da vecchi

È un po' un discorso trito da cassandre tecnologiche ma chiunque abbia a che fare con bambini e ragazzi non può evitare di notare come questi sembrino sempre meno attratti dai videogiochi di stampo tradizionale e dalle console, in favore di un tipo di fruizione differente ed esperienze che poco hanno a che fare con quelle su cui si sono formati i videogiocatori ormai "maturi", per non dire vecchi. L'ultima conferma è arrivata dal caso Grow a Garden, un singolo gioco di Roblox fatto da un ragazzino che ha quasi gli stessi utenti attivi dell'intero Steam, tanto per dare un'idea di ciò di cui stiamo parlando. È vero che Roblox è un po' un mondo a parte rispetto ai videogiochi, ma proprio questa discrepanza è simbolica dello status quo che si è delineato per quanto riguarda il pubblico giovane, che sembra sempre meno interessato ai videogiochi classici.

Poco male, dirà qualcuno: il mercato fa comunque registrare numeri da capogiro di anno in anno e stiamo vivendo delle annate clamorose in termini di nuove uscite. Sì, ma cosa succederà in futuro? Videogiochi classici e console sembrano legate a un pubblico sempre più anziano, e in qualche modo la soglia di accesso alle esperienze videoludiche classiche pare si stia alzando sempre di più, di fatto restringendo il bacino di utenza a cui queste si rivolgono.

Non è necessariamente un discorso da "boomer" su quanto si stava meglio quando si stava peggio: chi era piccolo negli anni 80 e 90 aveva i primi contatti con i videogiochi attraverso titoli che ora sono considerati grandi classici e potevano avviare da subito a una "carriera" da videogiocatore appassionato. Ora i primi contatti con l'intrattenimento elettronico hanno spesso a che fare con prodotti che non rispecchiano necessariamente le caratteristiche del videogioco standard e che risultano di fatto esterni al mercato videoludico classico rivolto agli utenti "core".