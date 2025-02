I videogiochi negli USA vendono sempre meno: i dati di gennaio indicano che tutte le console sono in calo

Le spese sugli accessori sono calate del 28% anno su anno, PS Portal (calcolato come accessorio e non come console, chiaramente) è ancora il più venduto in termini di ricavi. Se calcoliamo in termini di unità piazzate, DualSense Midnight Black è il primo.

Le vendite console sono calate pesantemente , con PS5 che ha subito un -38% anno su anno, Xbox un -50% e Nintendo Switch un -53%. PlayStation 5 rimane la console più venduta, con Xbox seconda e Nintendo Switch terza se si calcola per ricavi generati. Se invece si calcola per unità, Xbox e Switch si invertono di posizione.

Piscatella spiega che la spesa dei consumati su videogiochi (hardware, software, accessori) è diminuita del 15% rispetto allo scorso anno, sebbene i due periodi non siano comparabili poiché i dati dello scorso anno hanno calcolato cinque settimane rispetto alle quattro di quest'anno. In totale sono stati spesi 4,5 miliardi, pari allo 0.5% in più rispetto al 2023.

I videogiochi più venduti negli USA a gennaio 2025

Vediamo la Top 20 dei giochi più venduti negli USA in formato fisico e digitale (a meno che non sia diversamente indicato):

Call of Duty: Black Ops 6 Madden NFL 25 Final Fantasy VII: Rebirth EA Sports FC 25 Minecraft (copie digitali per Switch non incluse) Marvel's Spider-Man 2 EA Sports College Football 25 Donkey Kong Country Returns (copie digitali non incluse) Hogwarts Legacy Sonic Generations Helldivers II Astro Bot Dragon Ball: Sparking! Zero Super Mario Party Jamboree (copie digitali non incluse) Elden Ring Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack Mario Kart 8 (copie digitali non incluse) The Crew: Motorfest UFC 5 It Takes Two

La spesa sui videogiochi è stata 4,1 miliardi di dollari, con un calo del 12% anno su anno. Le spese per gli abbonamenti videoludici non mobile sono cresciute del 13%, con un 2% di spesa extra in ambito mobile. Le vendite dei videogiochi per console sono calate del 35% anno su anno.

Presentando le classifiche delle varie console, Piscatella spiega che tra i giochi più venduti ci sono Call of Duty Black Ops 6, Madden NFL 25, EA Sports FC 25, EA Sports College Football 25, Minecraft più alcune esclusive, come Astro Bot su PlayStation e Forza Horizon 5 su Xbox.

La classifica Nintendo è ovviamente completamente diversa e non del tutto utile visto che è composta perlopiù da esclusive e Nintendo non indica i dati digitali dell'eShop. In ogni caso, dominano in Top 3: Donkey Kong Country Returns HD, Super Mario Party Jamboree e Mario Kart 8 Deluxe.

Tra i giochi con più utenti su Xbox e PlayStation troviamo ancora una volta i più ovvi, come Fortnite, Call of Duty, GTA 5, Marvel Rivals e Roblox. Su PC invece troviamo in ordine: Marvel Rivals, CS2, Helldivers 2, Path of Exile 2, Balatro, Baldur's Gate 3, Rocket League, Cyberpunk 2077, Delta Force (2024) e Palworld.