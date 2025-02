iPhone 16e è disponibile per il preordine su Amazon

L'iPhone 16e da 128 GB è disponibile su Amazon: il prodotto è in preordine, e le spedizioni sono fissate per il 28 febbraio. Questo modello rappresenta un'ottima occasione per chi desidera un iPhone potente con chip A18, autonomia migliorata e un display di ultima generazione senza spendere una fortuna.

L'iPhone è prenotabile nelle due colorazioni, ovvero nero da 128GB, 256GB e 512GB, e bianco da 128GB, 256GB e 512GB.

iPhone 16e Nero

iPhone 16e Bianco

Questa versione dell'iPhone 16e è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo un acquisto sicuro e protetto. Inoltre, grazie alla politica di reso di 14 giorni, hai il tempo di provare il dispositivo e decidere se soddisfa le tue esigenze. Apple offre anche la Prenotazione al prezzo minimo garantito, assicurandoti di ottenere il miglior prezzo possibile prima della spedizione.