Deponia: The Complete Journey per PC è praticamente gratis su Instant Gaming: perfetto se amate le avventure punta e clicca

Su Instant Gaming è disponibile Deponia: The Complete Journey per PC (Steam) a soli 1,60 € invece di 30 €, per uno sconto del 95%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,95 €, quindi si tratta di una differenza davvero minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Deponia: The Complete Journey

Si tratta della raccolta della trilogia di Deponia ed è una simpatica avventura grafica punta e clicca sviluppata e pubblicata da Daedelic Entertainment. Il protagonista è Rufus, sgangherato personaggio che vi permetterà di vivere avventure davvero fuori dal comune. Conoscerà Goal, una splendida ragazza di cui si innamorerà perdutamente ad Elysium.

Preparatevi ad oltre 40 ore di gioco e dialoghi esilaranti, potendo vivere la storia nella sua interezza (e quasi gratis, praticamente). Se amate le avventure grafiche punta e clicca e, soprattutto, siete alla ricerca di storie spensierate che possano strapparvi un sorriso, vi suggeriamo vivamente di approfittarne.