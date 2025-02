iPhone 16e è ufficiale: specifiche tecniche e prezzi del nuovo modello entry-level

Dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni sempre più incessanti, finalmente in occasione della giornata di oggi Apple ha tolto il velo ad iPhone 16e (originariamente previsto come iPhone SE 4), il suo nuovo modello di smartphone entry-level che porta con sé novità piuttosto significative rispetto alle generazioni precedenti: scopriamole insieme nel dettaglio.

iPhone 16e: le specifiche tecniche

Contrariamente a quanto sostenuto dai rumor negli ultimi mesi, il nuovo modello entry-level si chiamerà ufficialmente iPhone 16e. Tra le novità più significative troviamo sicuramente il nuovo modem proprietario C1, realizzato da Apple, dotato di connettività 5G. Sul lato anteriore, iPhone 16e ospita un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale e frequenza d'aggiornamento pari a 60 Hz, con il supporto al Face ID per il riconoscimento facciale. Come è possibile evincere dalle foto pubblicate da Apple, il design di iPhone 16e prende a piene mani da iPhone 16, il modello uscito lo scorso settembre sui mercati di tutto il mondo. Assente in questo caso la Dynamic Island, che farà posto ad un più classico notch.

iPhone 16e

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un inedito sistema di fotocamere Fusion da 48 megapixel dotato di teleobiettivo2x, che consentirà inoltre di registrare video con risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo. Il nuovo modello offre al suo interno il chip proprietario A18 accompagnato da 8 GB, permettendo così il pieno accesso ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria che sbarcherà anche in Italia nel corso del mese di aprile, consentendo così l'accesso a diversi tool come Genmoji, Writing Tools, Clean Up e l'integrazione con ChatGPT. Il nuovo chip porta con sé prestazioni superiori all'80% rispetto al precedente A13 Bionic, montato in origine su iPhone 11.