La fondazione dei consumatori olandese fa causa a Sony per i prezzi dei giochi su PlayStation Store

Si tratta di una sorta di class action che la fondazione ha lanciato contro Sony sulla base di alcune ricerche condotte dall'ente, dalle quali è emerso che i giochi digitali costano mediamente il 47% in più rispetto alle versioni fisiche, cosa che non è giustificata in quanto i costi di pubblicazione e distribuzione dovrebbero essere minori.

La "fondazione consumatori" olandese Massaschade & Consument ha fatto causa a Sony per i prezzi dei giochi su PlayStation Store , sostenendo che la compagnia abusa della sua posizione dominante per mantenere i prezzi più alti non avendo concorrenza.

Un caso simile a quanto emerso anche in altri paesi

Si tratta peraltro di un'accusa rivolta esclusivamente a Sony in questo caso, in quanto questa è l'unica compagnia che ha bandito la possibilità di acquistare chiavi per i giochi digitali al di fuori dello store ufficiale. Con questa mossa, Sony avrebbe ristretto ancora di più le possibilità di scelta degli utenti e rafforzato la propria posizione dominante e di controllo.

Si tratta di un'accusa simile a quella mossa già a Sony anche nel Regno Unito e in Portogallo: la prima di queste ha avuto recentemente il via libera da parte della Corte d'Appello per la Concorrenza del Regno Unito, dunque vedremo come proseguirà.

In base alle leggi europee sulla concorrenza, le aziende che detengono una posizione dominante sul mercato hanno ulteriori responsabilità per garantire una concorrenza leale, cosa che richiama una certa attenzione su questo caso emerso in Olanda.

Gli utenti olandesi di PlayStation che hanno effettuato acquisti sul PlayStation Store possono aderire gratuitamente alla causa collettiva. La prima udienza in tribunale è prevista per la fine dell'anno e, se il ricorso sarà accolto, Sony potrebbe essere costretta ad aprire il suo mercato digitale ad altri venditori.