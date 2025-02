Mira Murati lancia Thinking Machines Lab: la nuova sfida a OpenAI

Dopo la sua improvvisa uscita da OpenAI, Mira Murati ha mantenuto un profilo basso per mesi , ma ora è pronta a tornare sulla scena con Thinking Machines Lab, una nuova startup che si propone di cambiare il modo in cui l'intelligenza artificiale viene sviluppata e utilizzata.

Una fuga di talenti da OpenAI e Google DeepMind

Per rendere questa visione una realtà, Murati ha iniziato a reclutare alcuni dei migliori ricercatori e ingegneri nel campo dell'IA, strappandoli direttamente a colossi come OpenAI, Google DeepMind e Character.AI. Tra i primi grandi nomi che hanno deciso di unirsi alla startup ci sono John Schulman, co-fondatore di OpenAI e ora capo della ricerca di Thinking Machines Lab, Barrett Zoph, ex dirigente di OpenAI, che ricoprirà il ruolo di CTO e Jonathan Lachman, ex responsabile dei progetti speciali di OpenAI.

La scritta sopra al comunicato

Fonti vicine all'azienda riportano che Schulman avrebbe già avviato colloqui con numerosi ricercatori, cercando di attirare ancora più talenti. Complessivamente, Thinking Machines Lab avrebbe già assunto circa 10 esperti di alto livello provenienti dai principali laboratori di intelligenza artificiale.