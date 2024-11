Amazon porta l'investimento su Anthropic a 8 miliardi di dollari, rafforzando la partnership

Amazon e Anthropic stanno ridefinendo il panorama dell'intelligenza artificiale con un'espansione della loro collaborazione. Amazon ha annunciato un investimento addizionale di 4 miliardi di dollari e un maggiore utilizzo delle tecnologie AWS Trainium e Inferentia per l'addestramento dei modelli AI di Anthropic. Questa mossa consolida AWS non solo come fornitore di infrastrutture cloud, ma anche come partner primario per la creazione di modelli di AI di nuova generazione. Questa evoluzione segue il successo dell'integrazione della famiglia di modelli Claude in Amazon Bedrock, che ha visto un'ampia adozione da parte di molte aziende. Secondo Matt Garman, CEO di AWS, questa partnership spinge i limiti dell'innovazione nell'intelligenza artificiale generativa, permettendo nuovi livelli di personalizzazione e sicurezza per i clienti Bedrock. L'impegno reciproco tra Amazon e Anthropic garantirà ulteriori miglioramenti tecnologici per accelerare lo sviluppo di soluzioni AI avanzate.

Evoluzione dei modelli Claude Anthropic ha recentemente ampliato la sua offerta con Claude 3.5 Haiku e Claude 3.5 Sonnet, modelli linguistici avanzati ora disponibili su Amazon Bedrock. Questi modelli, progettati per compiti complessi, rappresentano un passo avanti significativo rispetto alle versioni precedenti. La partnership consente ai clienti AWS di accedere a funzionalità esclusive per personalizzare i modelli Claude, aumentando l'appeal dell'ecosistema AWS per imprese e organizzazioni governative. I loghi di Amazon e Anthropic. Le prestazioni migliorate e la flessibilità di questi modelli stanno attirando un numero crescente di clienti, tra cui nomi noti come Pfizer, Siemens e Zendesk. Questo dimostra l'efficacia dei modelli di Anthropic nel risolvere problemi complessi e soddisfare le esigenze di settori diversificati, dalla sanità alla tecnologia.