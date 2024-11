Rollercoaster Tycoon Classic è in arrivo su Nintendo Switch

Atari ha annunciato la novità, aprendo anche le prenotazioni del gioco , che può essere acquistato per 24,99 euro. Naturalmente se volete potete già acquistarlo e giocarlo su altre piattaforme, come PC (Steam), e sistemi mobile, ma i possessori di Nintendo Switch potrebbero volerlo avere sulla loro console.

Rollercoaster Tycoon è uno di quei giochi su cui molti hanno passato centinaia di ore. In tanti lo ricordano con affetto nonostante siano passati 25 anni dal lancio. Bene, tra poco potrete rigiocarlo anche su Nintendo Switch , dove sta per essere lanciato Rollercoaster Tycoon Classic .

Sulle montagne russe

Rollercoaster Tycoon Classic combina le prime due opere di Chris Sawyer con tre espansioni, per un titolo che di suo si presenta come enorme. Come il titolo fa intuire, il gioco è incentrato sulla costruzione delle montagne russe, tramite un editor che ancora oggi risulta funzionale e molto potente. Volendo potete usare dei modelli preimpostati, oppure costruire le attrazioni pezzo per pezzo.

Oltre alle montagne russe, dovrete anche progettare l'intero parco, per dare ai visitatori la migliore esperienza possibile, tra attrazioni e chioschi di bibite e snack, scivoli acquatici senza dimenticare la possibilità di partecipare al tour del parco. Tra i compiti del giocatore ci sarà anche quello di gestire il marketing e le finanze del parco, così da far crescere gli introiti.

Quando uscirà Rollercoaster Tycoon Classic su Nintendo Switch? A breve, visto che si parla di 5 dicembre. Se vi interessa il genere, recentemente è stato pubblicato Planet Coaster 2 su PC, che potrebbe davvero soddisfarvi.