Apple punta su MacBook Pro con display OLED: una svolta attesa tra il 2026 e il 2027

Secondo un recente report della società di analisi taiwanese TrendForce, Apple sta incoraggiando i suoi fornitori di pannelli, come LG e Samsung, a incrementare gli investimenti nella produzione di display OLED di dimensioni adatte ai laptop. Questa mossa anticipa l'introduzione dei primi MacBook Pro con schermi OLED , attesi tra il 2026 e il 2027. I nuovi pannelli promettono di portare un notevole salto di qualità visiva, con vantaggi come maggiore luminosità, contrasti più marcati grazie a neri più profondi e una miglior efficienza energetica, che potrebbe tradursi in una durata della batteria più lunga.

Tempistiche e aspettative

I display OLED segnano un passo avanti rispetto agli attuali schermi mini-LED, già presenti sui MacBook Pro di fascia alta. Oltre alla qualità visiva, questa tecnologia potrebbe consentire la progettazione di MacBook Pro più sottili, mantenendo comunque prestazioni elevate.

Apple ha recentemente aggiornato la linea MacBook Pro con i chip M4, M4 Pro e M4 Max, migliorando prestazioni e efficienza, ma senza modifiche significative al design. I modelli attesi per il 2025, equipaggiati con i prossimi M5, M5 Pro e M5 Max, dovrebbero mantenere questa linea evolutiva, senza introdurre cambiamenti estetici rilevanti. Il redesign è previsto proprio con il debutto dei display OLED, che potrebbe ridefinire l'aspetto e la percezione dei MacBook Pro, consolidando Apple come leader nel settore tecnologico.

I MacBook Air.

LG e Samsung saranno i principali partner di Apple per la produzione dei pannelli OLED, grazie alla loro esperienza nel settore. Questi colossi tecnologici sarebbero già impegnati a potenziare le linee produttive per soddisfare le esigenze di Cupertino. Questo investimento rappresenta una scommessa significativa per Apple, che punta a garantire standard qualitativi elevati per i suoi futuri dispositivi.