Il MacBook Air OLED potrebbe arrivare solo dopo il 2027 secondo un report

Un recente report del portale coreano The Elec indica che il tanto atteso MacBook Air con schermo OLED di Apple potrebbe subire un ulteriore ritardo e non arrivare prima del 2027. Il lancio sarebbe compromesso da problematiche relative ai costi di produzione e alla catena di fornitura, secondo le fonti dell'industria citate nel report.

Una delle cause principali di questo possibile slittamento sembra essere il prezzo degli schermi OLED, che potrebbero far lievitare notevolmente il costo finale del MacBook Air, mettendo a rischio la competitività sul mercato. La linea MacBook Air è nota per essere una delle più popolari tra i prodotti Apple , apprezzata per il rapporto qualità-prezzo. A causa dei costi elevati, Apple potrebbe dover riconsiderare le strategie di prezzo per mantenere il modello accessibile, aspetto fondamentale per la diffusione del MacBook Air tra i consumatori. Secondo The Elec, l'esperienza delle vendite dell'iPad Pro OLED di quest'anno, non del tutto allineate alle aspettative, evidenzierebbe che il passaggio a OLED non è sempre un fattore decisivo per i consumatori. Apple aveva previsto una domanda di circa 10 milioni di unità per l'iPad Pro, ma le stime sono state recentemente ridimensionate a 6-7 milioni. I costi di un iPad Pro OLED partono da 999 dollari per il modello da 11 pollici e raggiungono i 1299 dollari per il 13 pollici, prezzi che potrebbero scoraggiare una parte del mercato.

Un futuro fatto di OLED

Il report suggerisce che Apple sta cercando di ottenere prezzi più bassi per i pannelli OLED destinati al MacBook Air, anche se le opzioni disponibili restano limitate. Per l'iPad Pro, Samsung Display e LG Display forniscono i pannelli OLED, ma sembra che solo Samsung Display sarà incaricata di fornire i pannelli OLED per un eventuale MacBook Pro, previsto per il 2026. Samsung starebbe inoltre sviluppando un pannello OLED da 13,3 pollici proprio per il MacBook Air, parte del progetto a lungo termine di Apple per adottare la tecnologia OLED su tutta la sua linea di dispositivi.

Il MacBook Air.

Si prevede che il MacBook Air OLED utilizzi una configurazione più semplice a "singolo strato", mentre il futuro MacBook Pro OLED disporrebbe di un sistema a doppio strato per ottimizzare la luminosità e la resa cromatica. Entrambi i modelli sarebbero basati su una tecnologia ibrida OLED, che combina substrati in vetro con un rivestimento a film sottile per una maggiore resistenza e qualità dell'immagine.