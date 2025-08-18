0

GameSir T4 Nova Lite: il controller universale per Switch, PC e mobile in offerta

Un gamepad compatibile con Nintendo Switch, PC, Android, iOS e Steam, dotato di joystick Hall Effect e pensato per il gaming a tutto tondo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   18/08/2025
Il pad GameSir T4 Nova Lite

Il GameSir T4 Nova Lite è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 11,79€ scende a 9,79€ grazie al coupon ITBTS02 (o, in caso, al coupon MULTI2), che garantisce uno sconto di 2€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui GameSir T4 Nova Lite in offerta.

Questo controller si distingue per la sua ampia compatibilità: funziona con Nintendo Switch, PC Windows, dispositivi Android, iPhone e Steam, diventando così una soluzione pratica per chi gioca su più piattaforme. Il design leggero ed ergonomico lo rende comodo da usare a lungo, mentre i materiali garantiscono una buona resistenza.

Precisione e tecnologie integrate

Il T4 Nova Lite adotta joystick con tecnologia Hall Effect, che riducono il rischio di drift e assicurano una maggiore precisione nei movimenti. I pulsanti reattivi e i trigger sensibili completano un set di controlli affidabile, adatto sia ai giochi competitivi che a quelli più casual.

GameSir T4 Nova Lite
GameSir T4 Nova Lite

Con il suo prezzo estremamente accessibile e le funzionalità pensate per coprire diversi scenari di gioco, il GameSir T4 Nova Lite è un accessorio ideale per chi cerca un controller economico ma versatile.

