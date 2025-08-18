1

Sei alla ricerca di un nuovo controller per PC e Android? L'Ultimate 2C di 8Bitdo costa pochissimo

Se sei alla ricerca di un nuovo controller compatibile sia con PC che con Android, non puoi lasciarti sfuggire l'Ultimate 2C di 8Bitdo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2025
Controller 8BitDo Ultimate 2C

Oggi, su AliExpress, è iniziata la tornata di sconti "Ritorno a scuola", durante la quale sarà possibile risparmiare su una vasta selezione di prodotti. In questo articolo andiamo a segnalare la possibilità di risparmiare 3€ tramite il coupon MULTI3 (o, in alternativa ITBTS03) sul controller di 8Bitdo compatibile sia con Android sia con PC, per un costo totale e finale d'acquisto di 14,19€. Puoi accedere alla pagina prodotto tramite questo link dedicato.

Questo controller è un gamepad versatile progettato per PC e dispositivi Android, ideale per chi cerca precisione e comfort durante il gioco. Compatibile con Windows 10 e versioni successive e Android 9.0 e oltre.

Ulteriori dettagli sul controller

Uno dei punti di forza del controller è la frequenza di polling di 1000Hz in modalità 2.4G e cablata, che assicura una risposta rapidissima ai comandi, essenziale per giochi competitivi. I joystick e i trigger a effetto Hall sono progettati per durare a lungo, con anelli in metallo resistenti all'usura, garantendo precisione e durata nel tempo.

Controller 8Bitdo
Controller 8Bitdo

Il controller offre anche paraurti extra R4/L4, con mappatura personalizzabile dei pulsanti senza l'uso di software, oltre alla funzione Turbo per azioni rapide e continue. Il D-pad e i paraurti sono leggeri ma tattili, assicurando comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Un ulteriore vantaggio è il pulsante di commutazione della modalità, che permette di passare rapidamente tra le diverse opzioni di connessione

