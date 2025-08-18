Sei alla ricerca di un nuovo controller per PC e Android? L'Ultimate 2C di 8Bitdo costa pochissimo

Oggi, su AliExpress, è iniziata la tornata di sconti "Ritorno a scuola", durante la quale sarà possibile risparmiare su una vasta selezione di prodotti. In questo articolo andiamo a segnalare la possibilità di risparmiare 3€ tramite il coupon MULTI3 (o, in alternativa ITBTS03) sul controller di 8Bitdo compatibile sia con Android sia con PC, per un costo totale e finale d'acquisto di 14,19€. Puoi accedere alla pagina prodotto tramite questo link dedicato.
Questo controller è un gamepad versatile progettato per PC e dispositivi Android, ideale per chi cerca precisione e comfort durante il gioco. Compatibile con Windows 10 e versioni successive e Android 9.0 e oltre.
Ulteriori dettagli sul controller
Uno dei punti di forza del controller è la frequenza di polling di 1000Hz in modalità 2.4G e cablata, che assicura una risposta rapidissima ai comandi, essenziale per giochi competitivi. I joystick e i trigger a effetto Hall sono progettati per durare a lungo, con anelli in metallo resistenti all'usura, garantendo precisione e durata nel tempo.
Il controller offre anche paraurti extra R4/L4, con mappatura personalizzabile dei pulsanti senza l'uso di software, oltre alla funzione Turbo per azioni rapide e continue. Il D-pad e i paraurti sono leggeri ma tattili, assicurando comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Un ulteriore vantaggio è il pulsante di commutazione della modalità, che permette di passare rapidamente tra le diverse opzioni di connessione