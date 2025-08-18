Sei alla ricerca di un nuovo controller per PC e Android? L'Ultimate 2C di 8Bitdo costa pochissimo

Oggi, su AliExpress, è iniziata la tornata di sconti "Ritorno a scuola", durante la quale sarà possibile risparmiare su una vasta selezione di prodotti. In questo articolo andiamo a segnalare la possibilità di risparmiare 3€ tramite il coupon MULTI3 (o, in alternativa ITBTS03) sul controller di 8Bitdo compatibile sia con Android sia con PC, per un costo totale e finale d'acquisto di 14,19€. Puoi accedere alla pagina prodotto tramite questo link dedicato.

Questo controller è un gamepad versatile progettato per PC e dispositivi Android, ideale per chi cerca precisione e comfort durante il gioco. Compatibile con Windows 10 e versioni successive e Android 9.0 e oltre.