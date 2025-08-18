Street Fighter 6, Mario Kart World e altri giochi per Nintendo Switch 2 sono in sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili diversi giochi per Nintendo Switch 2. Se siete interessati, potete acquistarli direttamente attraverso questo link. Il primo gioco in sconto è Street Fighter 6, disponibile a 61,26 €, ma con il coupon "ITBTS05" o "MULTI5" potete risparmiare 5 €.
Tra gli altri giochi in sconto, per i quali sono validi gli stessi coupon inseriti sopra, troviamo anche Cyberpunk 2077 e Fantasy Life i. AliExpress propone anche Mario Kart World a 73,04 €, e con i coupon "ITBTS10" o "MULTI10" potete risparmiare 10 €. Questi ultimi coupon sono validi anche per Donkey Kong Bananza. Attenzione però: ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente.
Tanti giochi in offerta
Se volete accaparrarvi diversi giochi per Nintendo Switch 2 ma non volete spendere troppo, queste offerte sono perfette per voi. Tuttavia, le promozioni sono attive fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. I giochi sono venduti da Game Time Store e la consegna è prevista entro pochi giorni, quindi è abbastanza rapida.
Tra le offerte che vi abbiamo proposto sono inclusi alcuni giochi davvero imperdibili che vi intratterranno per innumerevoli ore, come Cyberpunk 2077, il nuovo Mario Kart World (a questo link trovate la nostra recensione) o Donkey Kong Bananza.