Alcuni costumi di Street Fighter 6 sono stati esclusi da un torneo ufficiale perché troppo sexy

Il torneo Tokyo eSports Festa 2026, un evento annuale di grande portata organizzato dal Governo Metropolitano di Tokyo e dalla Japan eSports Association, ha deciso di bandire alcuni costumi di Street Fighter 6 , perché troppo sexy . Quindi, il 10 gennaio niente succinti costumi da spiaggia per le lottatrici del picchiaduro di Capcom. Il motivo ufficiale? Non sono adatti alle famiglie.

Le regole

Secondo il regolamento ufficiale del torneo, i costumi vietati sono alcune varianti dell'Outfit 4 di Chun-Li, Kimberly, Manon, A.K.I. e Cammy, considerati troppo rivelatori. Niente che non si veda su di una qualsiasi spiaggia d'estate, va detto. Comunque sia, il torneo consente la partecipazione anche a bambini in età da scuola elementare, quindi dai sei anni in su (purché accompagnati da un adulto) ed evidentemente è a loro che è andato il pensiero di chi ha stilato il regolamento. Botte da orbi sì, 10 cm di pelle scoperta no.

Va inoltre sottolineato che, sebbene i costumi da bagno femminili non siano consentiti, quelli di Luke e Jamie sono invece perfettamente ammessi nei tornei. Allo stesso modo, altri costumi femminili di Street Fighter 6, comunque sexy, come l'Outfit 3 di Juri con scollatura aperta e praticamente tutti i costumi di Mai Shiranui ad eccezione dell'Outfit 2, risultano anch'essi utilizzabili.

Detto questo, la panoramica dell'evento specifica che le regole possono essere modificate a discrezione degli organizzatori, quindi non è escluso che arrivino ulteriori divieti prima dello svolgimento del torneo.

Considerando che il numero di giocatori di Street Fighter 6 è aumentato sensibilmente con l'uscita della prima ondata di costumi da bagno, è probabile che Capcom non si tratterrà nel proporre nuove opzioni cosmetiche dello stesso genere in futuro.

Per il resto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X e S.