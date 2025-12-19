Alcuni costumi di Street Fighter 6 sono stati esclusi da un torneo ufficiale perché troppo sexy

Il torneo Tokyo eSports Festa 2026, un evento annuale di grande portata organizzato dal Governo Metropolitano di Tokyo e dalla Japan eSports Association, ha deciso di bandire alcuni costumi di Street Fighter 6, perché troppo sexy. Quindi, il 10 gennaio niente succinti costumi da spiaggia per le lottatrici del picchiaduro di Capcom. Il motivo ufficiale? Non sono adatti alle famiglie.
Le regole
Secondo il regolamento ufficiale del torneo, i costumi vietati sono alcune varianti dell'Outfit 4 di Chun-Li, Kimberly, Manon, A.K.I. e Cammy, considerati troppo rivelatori. Niente che non si veda su di una qualsiasi spiaggia d'estate, va detto. Comunque sia, il torneo consente la partecipazione anche a bambini in età da scuola elementare, quindi dai sei anni in su (purché accompagnati da un adulto) ed evidentemente è a loro che è andato il pensiero di chi ha stilato il regolamento. Botte da orbi sì, 10 cm di pelle scoperta no.
Va inoltre sottolineato che, sebbene i costumi da bagno femminili non siano consentiti, quelli di Luke e Jamie sono invece perfettamente ammessi nei tornei. Allo stesso modo, altri costumi femminili di Street Fighter 6, comunque sexy, come l'Outfit 3 di Juri con scollatura aperta e praticamente tutti i costumi di Mai Shiranui ad eccezione dell'Outfit 2, risultano anch'essi utilizzabili.
Detto questo, la panoramica dell'evento specifica che le regole possono essere modificate a discrezione degli organizzatori, quindi non è escluso che arrivino ulteriori divieti prima dello svolgimento del torneo.
Considerando che il numero di giocatori di Street Fighter 6 è aumentato sensibilmente con l'uscita della prima ondata di costumi da bagno, è probabile che Capcom non si tratterrà nel proporre nuove opzioni cosmetiche dello stesso genere in futuro.
Per il resto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X e S.