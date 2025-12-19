Apple AirPods 4 in sconto su Amazon a un nuovo minimo storico

Su Amazon sono disponibili gli auricolari Apple AirPods 4 a 95 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche degli auricolari
In questo caso si tratta degli auricolari senza cancellazione del rumore, quindi ideali per i meno esigenti. Gli AirPods 4 hanno il chip H2 progettato da Apple, garantendo una qualità migliorata per audio e chiamate. Troviamo la modalità "Isolamento vocale" ottima nei contesti più rumorosi, dato che viene sfruttato l'audio computazionale evoluto, riducendo il rumore di fondo e isolando la tua voce.
Gli auricolari sono certificati IPX4 per la resistenza ad acqua e polvere, quindi puoi usarli anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti più intensi. L'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, infine, rende l'esperienza ancora più immersiva, che si tratti di ascoltare musica o guardare film.