Il mouse Corsair SABRE v2 PRO è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse Corsair SABRE v2 PRO in due colorazioni differenti, con sconti fino al 27%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/01/2026
Su Amazon è disponibile il mouse Corsair SABRE v2 PRO a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, nei box qui sotto trovi due colorazioni differenti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del mouse

Si tratta di un prodotto estremamente leggero, con un peso di soli 36 g, progettato per la massima agilità e per movimenti rapidi. Troviamo inoltre hyper-polling a 8.000 Hz per una trasmissione senza latenza (nota: questo raggiungimento dipende dalle specifiche della CPU).

Il sensore Marksman S consente un tracciamento reale di 33.000 DPI, velocità di 750 IPS e accelerazione di 50 G per godere di un'esperienza fluida e reattiva anche in scenari frenetici.

Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless, la recensione del nuovo mouse da gaming ultraleggero Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless, la recensione del nuovo mouse da gaming ultraleggero

Gli switch meccanici sono affidabili e classificati per un massimo di 100 milioni di clic, mentre la batteria offre fino a 70 ore di autonomia con una singola carica.

