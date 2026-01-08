X5 Alteron: il controller modulare che diventa N64, GameCube o alternativa ai Joy-Con

Al CES 2026, Hyperkin ha svelato X5 Alteron, un nuovo controller wireless sviluppato in collaborazione con GameSir . Si tratta di un pad clamp-on con meccanismo telescopico, capace di agganciarsi a smartphone, tablet e a diverse versioni di Nintendo Switch, andando persino a sostituire i Joy-Con in caso di drift o malfunzionamenti. La vera particolarità, però, non è la compatibilità, ma l'approccio modulare spinto che punta a trasformare un solo controller in molte esperienze diverse.

Un design modulare che si adatta a ogni giocatore

X5 Alteron consente di sostituire gran parte dei controlli frontali: levette analogiche simmetriche o asimmetriche, pulsanti azione con layout differenti e persino D-pad personalizzabili per forma e feeling. L'obiettivo è permettere a ciascun giocatore di costruire il proprio controller ideale, che si tratti di FPS competitivi, giochi di ruolo o titoli retrò. Sono previsti anche moduli con trackpad, pensati per simulare l'uso di un mouse in determinati contesti.

Tra i moduli più curiosi ci sono quelli ispirati ai controller storici di Nintendo 64 e Nintendo GameCube. Queste configurazioni permettono di riprodurre layout e disposizione dei tasti originali, offrendo un'esperienza più autentica quando si affrontano i classici disponibili tramite Nintendo Switch Online. Un'idea che guarda chiaramente ai nostalgici, ma che può fare la differenza anche in termini di comfort e memoria muscolare.