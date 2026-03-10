Samsung sfida i limiti energetici: effettuati dei test per delle batterie al silicio-carbonio da 20.000 mAh

Dal 2016, anno del critico richiamo del Galaxy Note 7, Samsung ha mantenuto un approccio estremamente conservativo riguardo alle tecnologie delle batterie. Tuttavia, l'attuale pressione competitiva esercitata dai produttori cinesi, che stanno introducendo sul mercato batterie al silicio-carbonio (Si/C) ad alta capacità, ha spinto il colosso coreano a riprendere la sperimentazione su larga scala.
Documenti trapelati di recente hanno fatto luce sui test condotti da Samsung SDI su celle di dimensioni "mammut". Le batterie Si/C rappresentano un salto tecnologico rispetto alle tradizionali agli ioni di litio grazie all'uso di un anodo in materiale composito di silicio-carbonio nanostrutturato invece della grafite.
I vantaggi del silicio carbonio e i dettagli sul test di Samsung sulle batterie da 20.000mAh
Un anodo basato sul silicio può trattenere fino a dieci volte più ioni di litio, permettendo di aumentare la capacità di ordini di grandezza mantenendo un profilo estremamente sottile. Verso la fine del 2025, Samsung ha testato una batteria a doppia cella da 20.000 mAh, composta da un'unità primaria da 12.000 mAh (spessore 6,3 mm) e una secondaria da 8.000 mAh (4 mm).
Tuttavia, secondo il tipster Schrödinger, questo esperimento è stato abbandonato poiché la cella ha fallito i test di durata a 960 cicli. Sebbene le comuni batterie per smartphone siano valutate tra i 500 e i 1.000 cicli, gli elevati standard di sicurezza e affidabilità di Samsung hanno portato l'azienda a scartare questo modulo specifico per favorire soluzioni più stabili.
Samsung non si arrende e continua i test per i 20.000mAh
Attualmente, Samsung continua a testare configurazioni leggermente più contenute ma comunque potenzialmente rivoluzionarie nel settore dell'autonomia mobile: una batteria da 12.000mAh, composta da due celle rispettivamente di 6.800 mAh e 5.200 mAh e una batteria da 18.000mAh, costituita da una configurazione complessa a tre celle da 6.699 mAh, 6.000 mAh e 5.257 mAh.
Questa rinnovata spinta verso l'innovazione energetica suggerisce che Samsung sia pronta a superare i timori del passato per riconquistare la leadership tecnologica in un settore dove l'autonomia è diventata uno dei principali campi di battaglia.