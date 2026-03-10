Samsung sfida i limiti energetici: effettuati dei test per delle batterie al silicio-carbonio da 20.000 mAh

Samsung sta provando delle batterie al silicio-carbonio (Si/C) per aumentare drasticamente la capacità dei dispositivi. Scopriamo insieme come sono andati i test.

Dal 2016, anno del critico richiamo del Galaxy Note 7, Samsung ha mantenuto un approccio estremamente conservativo riguardo alle tecnologie delle batterie. Tuttavia, l'attuale pressione competitiva esercitata dai produttori cinesi, che stanno introducendo sul mercato batterie al silicio-carbonio (Si/C) ad alta capacità, ha spinto il colosso coreano a riprendere la sperimentazione su larga scala. Documenti trapelati di recente hanno fatto luce sui test condotti da Samsung SDI su celle di dimensioni "mammut". Le batterie Si/C rappresentano un salto tecnologico rispetto alle tradizionali agli ioni di litio grazie all'uso di un anodo in materiale composito di silicio-carbonio nanostrutturato invece della grafite.

I vantaggi del silicio carbonio e i dettagli sul test di Samsung sulle batterie da 20.000mAh Un anodo basato sul silicio può trattenere fino a dieci volte più ioni di litio, permettendo di aumentare la capacità di ordini di grandezza mantenendo un profilo estremamente sottile. Verso la fine del 2025, Samsung ha testato una batteria a doppia cella da 20.000 mAh, composta da un'unità primaria da 12.000 mAh (spessore 6,3 mm) e una secondaria da 8.000 mAh (4 mm). Samsung Galaxy S26 Ultra, la recensione del top di gamma Android per eccellenza Tuttavia, secondo il tipster Schrödinger, questo esperimento è stato abbandonato poiché la cella ha fallito i test di durata a 960 cicli. Sebbene le comuni batterie per smartphone siano valutate tra i 500 e i 1.000 cicli, gli elevati standard di sicurezza e affidabilità di Samsung hanno portato l'azienda a scartare questo modulo specifico per favorire soluzioni più stabili.