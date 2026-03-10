Samsung Galaxy S26 è in offerta solo per oggi con uno sconto fino al 24% grazie al voucher

Il tempo stringe: il voucher APPS26 scade oggi, 10 marzo, alle 23:59 ed è al momento l'incentivo più forte previsto per il lancio della nuova gamma Galaxy S26. La promozione applica uno sconto del 10% su tutti i modelli della linea e si inserisce in una finestra molto breve, aperta nel pomeriggio del 9 marzo e valida solo fino a fine giornata di oggi. Per chi stava aspettando il momento giusto per preordinare, è questa la soglia da tenere d'occhio: basta cliccare su questo link per accedere alle offerte.

Samsung mette in primo piano soprattutto Galaxy S26 Ultra, presentato come il modello di riferimento della nuova famiglia, anche grazie al Privacy Display integrato, descritto come il primo al mondo su uno smartphone. Il modello Galaxy S26 Ultra 512GB parte da 1699€, scende a 1499€ con la promo iniziale, poi arriva a 1349,10€ applicando il codice APPS26. Scegliendo il pagamento con PayPal si ottiene anche un ulteriore vantaggio, che porta il totale a 1281,65€, con un risparmio immediato indicato di 417,36€.