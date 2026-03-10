0

Le cuffie wireless Corsair HS80 MAX sono in sconto su Amazon al minimo storico

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, su Amazon sono disponibili le cuffie wireless Corsair HS80 MAX con uno sconto del 32%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Cuffie wireless Corsair HS80 MAX

Se sei alla ricerca di nuove cuffie, le Corsair HS80 MAX sono su Amazon a 129,99 € invece di 189,99 €, permettendoti di risparmiare fino a 60 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cuffie over ear multi-piattaforma

Queste cuffie sono compatibili con diverse piattaforme, tra cui PC, console e dispositivi mobili. Potrai sfruttare la modalità wireless simultanea da 2,4 GHz a bassa latenza e Bluetooth, per connessioni multi-dispositivo senza soluzione di continuità. La batteria di lunga durata offre un'autonomia di 65 ore con connettività wireless o 130 ore tramite Bluetooth. Si tratta di cuffie molto confortevoli, dotate di cuscinetti auricolari in memory foam con tessuto traspirante e archetto flessibile. L'audio spaziale Dolby Atmos garantisce suoni precisi e un'esperienza altamente convincente.

Corsair HS80 MAX
Corsair HS80 MAX

Nel complesso si tratta di un prodotto molto versatile, che si tratti di giocare o ascoltare musica. I più esigenti devono tenere a mente che non si tratta di cuffie di fascia particolarmente alta, ma è comunque un'opzione molto valida per le attività quotidiane. Ricordiamo che le offerte sono valide dal 10 al 16 marzo.

