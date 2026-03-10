0

Lo Xiaomi Smart Band 9 Pro è in promo su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo della Xiaomi Smart Band 9 Pro.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Xiaomi Smart Band 9 Pro

Sei alla ricerca di un nuovo smartwatch? Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla Smart Band 9 Pro di casa Xiaomi che viene scontata del 39% per un costo finale d'acquisto di 49€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Tra le caratteristiche principali spicca il monitoraggio avanzato del sonno a 360°, che consente di analizzare in modo dettagliato le diverse fasi del riposo notturno e fornire dati utili per migliorare la qualità del sonno. Il dispositivo include anche un sistema migliorato per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue (SpO₂) e della frequenza cardiaca.

Ulteriori dettagli

Dal punto di vista sportivo, la Xiaomi Smart Band 9 Pro supporta oltre 150 modalità sportive, offrendo un'ampia scelta di attività da tracciare. Inoltre integra GNSS e bussola, permettendo una registrazione accurata dei percorsi durante attività all'aperto come corsa, ciclismo o escursionismo. Per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana, il dispositivo è dotato di motore lineare che garantisce un feedback tattile più preciso e piacevole durante notifiche e interazioni.

61Idqiduh0L Ac Sx679

Un altro punto di forza è l'autonomia della batteria, che può arrivare fino a 21 giorni con una singola ricarica, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Infine, il design della smart band presenta una struttura in lega di alluminio colorato, abbinata a nuovi cinturini dal look elegante, pensati per adattarsi facilmente sia allo stile sportivo sia a quello più casual o quotidiano.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo Xiaomi Smart Band 9 Pro è in promo su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera: acquistalo al minimo storico