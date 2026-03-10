Il nuovo aggiornamento di Steam Deck aggiunge l'opzione per inviare a Valve dati sul framerate

L'ultimo aggiornamento del software di Steam Deck contiene una novità interessante: la possibilità di inviare a Valve i dati sul framerate dei giochi . Lo scopo è quello di raccogliere informazioni per migliorare l'ottimizzazione del sistema e dei futuri apparecchi che utilizzano SteamOS. Considerate che, come detto, è un'opzione, quindi completamente facoltativa e disattivabile in ogni momento.

La novità

Nella nota di rilascio dell'aggiornamento del client di Steam Deck del 9 marzo 2026, possiamo quindi leggere: "Aggiunta l'opzione per fornire dati anonimi sul framerate. Quando è attiva, Steam raccoglierà dati sul framerate durante il gioco, memorizzati senza alcun collegamento al tuo account Steam, ma identificati in base al tipo di hardware su cui stai giocando. Questi dati ci aiuteranno a comprendere meglio la compatibilità dei giochi e a migliorare Steam. Questa funzionalità è attualmente in beta ed è focalizzata sui dispositivi che eseguono SteamOS."

La nuova opzione servirà anche per ottimizzare sulle Steam Machine

Tra le altre novità figurano: la possibilità di allegare la propria configurazione hardware alle recensioni di Steam; quella di motivare come mai non si ritiene un gioco verificato, adatto a Steam Deck; la fusione di alcune opzioni di stand by e spegnimento e un miglioramento della pagina principale, per avere accesso diretto alle demo (funzione utilissima durante i Next Fest).

Chiaramente non mancano bug risolti e altri aggiornamenti vari, che rendono il sistema più stabile. Sistemati anche alcuni problemi di Steam Input con diversi controller, per migliorarne la compatibilità. Insomma, scaricate il nuovo aggiornamento non appena possibile, in attesa che Valve ci faccia sapere cosa intende fare con il suo nuovo hardware.