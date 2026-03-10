0

Il monitor Philips QD-OLED 27M2N8500AM QHD da 27” a 360Hz è in sconto su Amazon con le offerte di Primavera

Tra i tanti prodotti in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon troviamo anche il monitor Philips QD-OLED 27M2N8500AM.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/03/2026
Philips QD-OLED 27M2N8500AM

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e come prevedibile c'è davvero l'imbarazzo della scelta tra le decine di migliaia di promozioni lanciate per l'occasione. Per quanto riguarda l'ambito gaming, segnaliamo che il monitor Philips 27M2N8500AM è in promozione con il 21% di sconto. Trovate la pagina del prodotto a [affiliation-url code=questo indirizzo text=ynuw6b7lhd], oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo attuale del monitor è di 549 euro, con un risparmio di 150 euro rispetto al prezzo di listino di 699 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in tempi brevi per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni dalla consegna.

Il Philips 27M2N8500AM è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) pensato per offrire un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva. Il pannello QD‑OLED assicura un contrasto elevatissimo, neri profondi e colori particolarmente vividi, oltre a un'ottima resa da qualsiasi angolazione. La luminosità superiore rispetto ai tradizionali OLED contribuisce a una visibilità più stabile anche in ambienti ben illuminati.

Philips

La frequenza di aggiornamento a 360 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms lo rendono una scelta ideale per gli appassionati di sparatutto competitivi e per tutti quei titoli dove rapidità e precisione sono fondamentali. L'elevata reattività del pannello riduce al minimo ghosting e motion blur, garantendo un vantaggio tangibile nelle situazioni più concitate.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor Philips QD-OLED 27M2N8500AM QHD da 27” a 360Hz è in sconto su Amazon con le offerte di Primavera