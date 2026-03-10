Il monitor Philips QD-OLED 27M2N8500AM QHD da 27” a 360Hz è in sconto su Amazon con le offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e come prevedibile c'è davvero l'imbarazzo della scelta tra le decine di migliaia di promozioni lanciate per l'occasione. Per quanto riguarda l'ambito gaming, segnaliamo che il monitor Philips 27M2N8500AM è in promozione con il 21% di sconto . Trovate la pagina del prodotto a [affiliation-url code=questo indirizzo text=ynuw6b7lhd], oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo attuale del monitor è di 549 euro , con un risparmio di 150 euro rispetto al prezzo di listino di 699 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita in tempi brevi per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni dalla consegna.

Il Philips 27M2N8500AM è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) pensato per offrire un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva. Il pannello QD‑OLED assicura un contrasto elevatissimo, neri profondi e colori particolarmente vividi, oltre a un'ottima resa da qualsiasi angolazione. La luminosità superiore rispetto ai tradizionali OLED contribuisce a una visibilità più stabile anche in ambienti ben illuminati.

La frequenza di aggiornamento a 360 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms lo rendono una scelta ideale per gli appassionati di sparatutto competitivi e per tutti quei titoli dove rapidità e precisione sono fondamentali. L'elevata reattività del pannello riduce al minimo ghosting e motion blur, garantendo un vantaggio tangibile nelle situazioni più concitate.