dotAGE riceve un altro aggiornamento maggiore gratuito, ma c'è un DLC in arrivo

Lo sviluppatore italiano Michele Pirovano continua a lavorare al suo city builder dotAGE, per cui ha pubblicato un nuovo aggiornamento maggiore gratuito dedicato alla lava, che aggiunge un nuovo tipo di terreno, quello lavico, e a tre nuovi edifici collegati, che sono un modo alternativo per produrre calore. È stato annunciato anche un nuovo DLC a pagamento, che uscirà nelle prossime settimane. Si chiama "Trade Secrets" e aggiunge "nuove meccaniche, risorse, eventi e molto altro ancora!"
Acquistandolo si potranno costruire barche e carri, si potranno addestrare cavalli per aiutare l'espansione del villaggio e si avranno dei nuovi modi per commerciare.
Le altre novità
Per quanto riguarda l'aggiornamento gratuito, la risorsa "lava" andrà gestita con grande attenzione, soprattutto d'estate: tutte le fosse di lava producono calore a ogni turno, andando a influire anche sul sistema degli eventi: il gioco ora adatta alcune situazioni in base agli edifici presenti, per cui se l'albero tecnologico contiene strutture legate alla lava o al ghiaccio, il sistema genererà eventi legati al percorso svelto. Inoltre la lava compare anche nella schermata dei ricordi come nuova "memoria".
Un'altra modifica significativa riguarda la fase finale chiamata Apocalisse. Questa sezione è stata rivista per migliorare l'endgame e ora può presentarsi in quattro varianti diverse (cinque installando il DLC Folkways). Alla fine della sesta pagina della profezia il gioco rivela quale tipo di Apocalisse si verificherà, permettendo ai giocatori di prepararsi meglio e riducendo la componente di casualità legata a caldo e freddo. Ogni Apocalisse inizia con un effetto negativo differente.
L'aggiornamento introduce anche una revisione complessiva degli eventi. La difficoltà complessiva rimane simile a quella della versione precedente, ma ora il sistema dovrebbe evitare che un singolo evento casuale distrugga completamente il villaggio.
Vediamo quali sono le modifiche principali introdotte nel gioco:
- Sono stati aggiunti oltre 20 nuovi eventi positivi, per rendere le ricompense più interessanti.
- Sono stati introdotti 9 nuovi scenari di presagi (Omens) nella profezia.
- A difficoltà basse gli eventi positivi di livello alto offrono ricompense maggiori.
- È stata migliorata la chiarezza sul livello degli eventi e ampliati gli intervalli che li determinano, rendendo più raro incontrare eventi troppo potenti nelle difficoltà più basse.
- Molti eventi negativi sono stati trasformati in presagi, aumentando la varietà.
- Gli eventi colpiscono meno bersagli ai livelli più alti, riducendo il rischio di devastazioni totali.
- Gli eventi boss ora sono esclusivi e compaiono solo dopo il fallimento di un evento di rovina.
- Alcuni eventi troppo difficili per villaggi piccoli ora richiedono almeno 15 Pips per apparire.
- Gli edifici generati dagli eventi compaiono più lontano dal villaggio, rendendo la situazione più interessante da gestire.
- Gli eventi rari sono leggermente meno rari, permettendo a più giocatori di incontrarli.
- I fenomeni meteorologici sono stati resi meno fastidiosi: non possono colpire due volte lo stesso Pip e l'effetto "Consumed" ora riduce la produzione al 50% invece di azzerarla.
Se vi interessa, trovate dotAGE su Steam.