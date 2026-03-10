dotAGE riceve un altro aggiornamento maggiore gratuito, ma c'è un DLC in arrivo

Lo sviluppatore italiano Michele Pirovano continua a lavorare al suo city builder dotAGE, per cui ha pubblicato un nuovo aggiornamento maggiore gratuito dedicato alla lava, che aggiunge un nuovo tipo di terreno, quello lavico, e a tre nuovi edifici collegati, che sono un modo alternativo per produrre calore. È stato annunciato anche un nuovo DLC a pagamento, che uscirà nelle prossime settimane. Si chiama "Trade Secrets" e aggiunge "nuove meccaniche, risorse, eventi e molto altro ancora!"

Acquistandolo si potranno costruire barche e carri, si potranno addestrare cavalli per aiutare l'espansione del villaggio e si avranno dei nuovi modi per commerciare.