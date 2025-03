DotAGE si espande con Folkways, disponibile da oggi

Il city builder italiano dotAGE si espande! È infatti disponibile da oggi Folkways , DLC che aggiunge una tonnellata di contenuti al gioco base, per soli 7,79 euro (7,01 in offerta lancio fino al 4 aprile). Oltretutto si tratta di un segno del successo avuto dal gioco, che deve aver soddisfatto pienamente le aspettative dell'autore, Michele Pirovano, tanto da portarlo a espanderlo, dopo un lodevole supporto fatto di anni di contenuti gratuiti.

Non siamo soli!

Il contenuto più importante tra quelli aggiunti da Folkways sono sicuramente i Pipfolk, gli abitanti indigeni delle terre in cui andremo a costruire e gestire la nostra comunità. "I Pipfolk portano con sé bonus unici, requisiti speciali per il cibo e la promozione, eventi dedicati ed edifici dedicati per l'abitazione e la produzione," ci spiega la descrizione ufficiale, che poi prosegue parlandoci di alcuni dei nuovi personaggi che potremo incontrare, come i Pipesci, i Nani e i Gatti.

I pip che disturbano possono ora essere messi in prigione

Tra le altre novità spiccano il sistema di detenzione, con gabbie e prigioni in cui mettere i pip nel caso creino problemi e tre nuovi anziani, perché le sciagure non vengono mai da sole. Questi ultimi sono: Trisavolo, l'Anziano Re dei Nani che vivono sull'altopiano montuoso; Papà, che vuole costruire un villaggio autonomo con l'aiuto dei suoi Pipbot e Ronomy con il suo villaggio di soli gatti. Il paradiso dei content creator, praticamente!

Ovviamente c'è anche molto altro. Per scoprire tutti i contenuti di Folkways, non vi resta che acquistarlo, ma non prima di aver riletto la nostra recensione di dotAGE, che come ricorderete ci è piaciuto parecchio.