Cities: Skylines è giocabile gratis su Steam per tre giorni per festeggiare il decimo compleanno

Cities: Skylines ha compiuto dieci anni a marzo. Per festeggiare, l'editore Paradox Interactive e lo studio di sviluppo Colossal Order hanno lanciato un periodo di tre giorni in cui il gioco è scaricabile e giocabile gratuitamente da Steam. Inoltre, è possibile acquistare i molti DLC del gioco con forti sconti. Il gioco stesso è scontato di ben il 90%. Così, nel caso vi faccia impazzire durante il periodo di prova, potrete portarlo a casa per soli 2,79 euro invece di 27,99 euro, conservando tutti i progressi fatti.

Un affare, considerando che è ancora considerato il miglior city builder sulla piazza, nonostante l'uscita del seguito, Cities: Skylines II, che però al lancio non ha trovato il favore del pubblico, per via dello stato non proprio eccezionale in cui è stato pubblicato. Aggiornamento dopo aggiornamento sta recuperando terreno, ma il primo capitolo viene ancora visto come più completo e superiore, oltre che giocabile anche su sistemi non proprio performantissimi.