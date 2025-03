Annunciato il Monster Hunter Wilds Showcase con data e orario, presenterà le novità del Title Update 1

La data e l'orario da segnare sul calendario è quella di martedì 25 marzo alle 15:00 italiane . Sarà possibile seguire l'evento sul canale Twitch ufficiale della serie, a questo indirizzo. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, che trovate qui sotto. Non mostra nulla che non si sia già visto, ma in compenso è possibile ascoltare una versione più lunga del nuovo tema musicale del Mizutsune, uno dei mostri che verranno aggiunti con l'aggiornamento.

Capcom ha annunciato uno showcase per Monster Hunter Wilds , durante il quale il producer Ryozo Tsujimoto presenterà i nuovi contenuti, mostri e funzionalità in arrivo con il Title Update 1 , ovvero il primo aggiornamento maggiore gratuito previsto per inizio aprile.

Cosa aspettarsi dal primo aggiornamento maggiore di Monster Hunter Wilds?

Il messaggio che ha accompagnato l'annuncio afferma che l'aggiornamento "includerà il Mizutsune e una serie di altre nuove aggiunte". In parte sappiamo già quali sono grazie alle precedenti comunicazioni della compagnia. Nelle settimane scorse, infatti, ha anticipato anche l'arrivo della Gathering Hub, ovvero la classica sala di raccolta per il multiplayer dove i giocatori possono ritrovarsi e svagarsi prima di partire in missione.

Non solo, Capcom ha annunciato anche che è in arrivo una "creatura dalla forza formidabile superiore a quella di un Temprato", dunque è chiaro che il Mizutsune non sarà l'unica aggiunta al roster di mostri di Wilds. Sicuramente c'è molto altro in ballo, come magari miglioramenti relativi all'ottimizzazione, correzione di bug e modifiche al bilanciamento delle armi, ma per saperlo con certezza dovremo attendere alcuni giorni.