Amazfit Active 2, la recensione dello smartwatch che sfida i top di gamma con un prezzo aggressivo

Amazfit Active 2 è uno smartwatch sportivo, economico e leggero; in questa nuova serie però, ha introdotto funzionalità che fino ad oggi erano riservate a modelli di fascia più alta. E non parliamo solo del nuovo sensore ottico, perfetto per monitorare i parametri di allenamento e recupero, ma anche di un display OLED luminoso e dall'ottima definizione, che riesce a fare concorrenza a dispositivi che costano anche tre volte di più. Da quando lo abbiamo ricevuto in prova lo abbiamo utilizzato a lungo come tracker degli allenamenti, in accoppiata con un Garmin Venu Plus 2 ma anche da solo: seguiteci perché in questa recensione dell'Amazfit Active 2 vi spiegheremo perché non abbiamo sentito la mancanza del suo collega più blasonato.

Per quanto riguarda la connettività, l'Amazfit Active 2 dispone di GPS single band con supporto a 5 sistemi satellitari e Bluetooth 5.2. Non c'è il Wi-Fi e non c'è l'ECG, ma in questa fascia di prezzo sarebbe stato probabilmente chiedere troppo. La batteria da 270 mAh promette un' autonomia fino a 10 giorni in uso standard e circa 5 giorni con un utilizzo intensivo. L'orologio è resistente all'acqua fino a 5 ATM, consentendo di utilizzarlo durante il nuoto.

Il cinturino in gomma, morbido e traspirante, offre un buon comfort anche durante l'attività fisica, grazie ai numerosi fori che consentono una regolazione precisa. La possibilità di sostituirlo facilmente permette di personalizzare l'aspetto dell'orologio in base alle proprie preferenze.

L'Amazfit Active 2 si distingue per un design che bilancia eleganza e sportività . La cassa, con un diametro di 44 mm, è molto sottile e si adatta comodamente anche ai polsi più piccoli, evitando un ingombro eccessivo. La parte superiore della cassa è realizzata in acciaio inossidabile lucido, mentre la sezione inferiore, che ospita i sensori, è in plastica di buona qualità, e conferisce al dispositivo un aspetto curato.

Esperienza d'uso

L'uso dell'Amazfit Active 2 si rivela piacevolmente fluido e intuitivo, grazie a un'interfaccia ben organizzata e ad un sistema operativo reattivo. Il display AMOLED, con la sua elevata luminosità, garantisce una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, rendendo agevole la consultazione delle notifiche e dei dati di allenamento anche all'aperto.

La ghiera in acciaio, con un quadrante classico, ha anche una certa eleganza

La navigazione tra le diverse funzioni è semplice e immediata, grazie ai due tasti fisici e alla possibilità di personalizzare le scorciatoie. L'assistente vocale Zepp Flow, sebbene non sempre impeccabile nel riconoscimento dei comandi, si dimostra un valido alleato per avviare rapidamente le app od ottenere informazioni immediate.

Durante l'attività sportiva, l'orologio si rivela un compagno affidabile, fornendo dati precisi e dettagliati su una vasta gamma di discipline. La possibilità di personalizzare i parametri di allenamento e di integrare fasce cardio esterne consente di adattare l'esperienza alle proprie esigenze. Il GPS, pur non essendo molto rapido nell'agganciare il segnale, si dimostra sufficientemente preciso per la maggior parte delle attività.

Amazfit Active 2 può tenere traccia di oltre 160 sport

L'Amazfit Active 2 permette di rispondere alle chiamate direttamente dall'orologio, grazie a microfono e altoparlante integrati. La qualità audio è sufficiente per conversazioni brevi, ma non paragonabile a quella di uno smartphone. È possibile rispondere, chiamare dalla rubrica e regolare il volume. Nel complesso è un valore aggiunto, utile per un utilizzo occasionale, specie se si deve rispondere in situazioni come la doccia o durante l'attività sportiva.

L'applicazione Zepp si configura come un elemento centrale nell'ecosistema degli smartwatch Amazfit, fungendo da piattaforma di gestione e analisi dei dati raccolti dai dispositivi. Zepp raccoglie e organizza i dati relativi all'attività fisica, al sonno, alla frequenza cardiaca, all'ossigenazione del sangue e ad altri parametri monitorati dallo smartwatch. L'app presenta tutti questi dati in modo chiaro e intuitivo, attraverso grafici e statistiche che consentono di analizzare i propri progressi nel tempo.

Elementi dell'interfaccia dell'app companion Zepp: sono interessanti soprattutto la panoramica sul recupero notturno e la valutazione dei movimenti durante l'allenamento

Attraverso Zepp, è possibile personalizzare l'aspetto dello smartwatch, scaricando nuove watch face e installando applicazioni aggiuntive. L'app consente anche di gestire le impostazioni del dispositivo, come le notifiche, le sveglie e le modalità di allenamento. Zepp offre un'ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio dell'attività fisica, consentendo di registrare allenamenti, impostare obiettivi e analizzare le prestazioni. Supporta poi numerose discipline sportive, fornendo dati specifici per ciascuna attività, e offre anche funzionalità aggiuntive, come il monitoraggio del ciclo mestruale. Zepp Aura Premium, a pagamento, dà accesso a funzionalità avanzate come consigli giornalieri per il miglioramento del sonno, chat interattiva con l'IA e strumenti di rilassamento.

L'app Zepp è disponibile sia per dispositivi Android sia iOS (anche se su iPhone c'è qualche funzione in meno e una peggiore gestione delle notifiche) e consente di sincronizzare i dati con altre piattaforme, come Google Fit e Apple Health, facilitando la gestione delle informazioni sulla salute e sull'attività fisica.

La base magnetica per la ricarica di Amazfit Active 2

L'Amazfit Active 2 offre una durata della batteria che varia in base all'utilizzo, ma che in generale si attesta su buoni livelli. Amazfit dichiara un'autonomia fino a 10 giorni con un utilizzo standard, ma con le nostre abitudini, che prevedono circa 3-4 allenamenti a settimana, siamo arrivati a una media di 6 giorni senza utilizzare modalità a risparmio energetico.

La gestione delle notifiche è ottima su Android, con risposte complete sia tramite dettatura vocale, sia tramite tastierino. Quelle tramite IA sono utili ma non sempre a fuoco, mentre torna il solito supporto alla visualizzazione delle immagini, emoji e a risposte rapide precompilate e personalizzabili.

Si sente un po' la mancanza di una tastiera virtuale per inserire il numero di ripetizioni e i Kg sollevati in palestra

La rilevazione dei dati è accurata e le variazioni rispetto a quelli del nostro Garmin Venu Plus 2 sono state sempre trascurabili. Buona anche la selezione di allenamenti disponibili e l'interfaccia in movimento, anche se nella gestione delle ripetizioni avremmo trovato utile un tastierino virtuale per inserire i numeri più rapidamente.