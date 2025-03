Hollow Knight: Silksong avrebbe un periodo di uscita definito, secondo un leaker

Volendo, possiamo trovare un minimo aggancio a questa teoria nel fatto che il gioco sia stato menzionato da Microsoft tra i titoli in arrivo nel programma ID@Xbox , ma quest'ultima affermazione è semplicemente un dato di fatto visto che il progetto rientra nell'iniziativa in questione e non è necessariamente un riferimento al lancio prossimo del gioco.

La cosa, ribadiamo, risulta molto dubbia, soprattutto perché il periodo in questione sarebbe entro giugno 2025 , ovvero ci sarebbe l'idea, internamente al Team Cherry, di prendere in considerazione il lancio di Hollow Knight: Silksong entro i prossimi tre mesi, ma il tutto sembra molto strano considerando il totale silenzio da parte degli sviluppatori che perdura ormai da tempo.

Premettiamo come sempre che si tratta solo di una voce di corridoio, e in questo caso anche decisamente sospetta, ma secondo il noto leaker Extas1s , che abbiamo preso in considerazione numerose volte in passato, sembrerebbe esserci un periodo e forse un mese di uscita definito per Hollow Knight: Silksong , e sarebbe anche piuttosto vicino.

Un obiettivo che potrebbe però essere modificato

In ogni caso, ricordiamo che Extas1s si è rivelato piuttosto affidabile in passato soprattutto per quanto riguarda uscite e novità riguardanti il Game Pass, e Hollow Knight: Silksong è in effetti un gioco previsto al lancio nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft, quindi riportiamo anche questa.



Incalzato dai commenti, il leaker ha poi precisato che tale periodo sarebbe una sorta di deadline che il team si era imposto per il lancio del gioco, ma che potrebbe non essere rispettato, cosa che ovviamente rimette tutto in discussione.

Tuttavia, se davvero c'è stata questa pianificazione, potrebbe significare quantomeno che il gioco dovrebbe essere in uno stato alquanto avanzato, se vogliamo vederci un segnale positivo. L'unica cosa riferita in via ufficiale da Team Cherry di recente è che Hollow Knight: Silksong esiste ancora e sarà anche pubblicato, e fin qui ci siamo.