Xbox dice che tra i giochi in arrivo vi è Hollow Knight: Silksong: novità a breve?

Sono molti i giochi attesissimi dai fan e che non paiono proprio voler arrivare sul mercato. Tra rimandi infiniti, difficoltà di sviluppo o semplicemente un totale silenzio radio da parte degli sviluppatori, è comprensibile che gli appassionati si aggrappino a qualsiasi cosa pur di continuare a sperare che il videogioco sia veramente in arrivo. Questo è anche il caso di Hollow Knight Silksong .

La dichiarazione di Xbox

L'articolo, dedicato ai videogiochi indie supportati da Microsoft con il programma ID@Xbox, scrive: "La nostra missione con ID@Xbox è sempre stata quella di permettere ai team di ottenere di più con Xbox. Nel corso degli anni, il nostro programma si è evoluto per portare i giochi ID@Xbox ai giocatori su più schermi e in nuovi modi attraverso Game Pass e Stream Your Own Game."

Continua con: "Siamo impegnati ad aiutare i team indipendenti ad attivare Xbox Play Anywhere per raggiungere un maggior numero di giocatori, consentendo di giocare senza soluzione di continuità su console, PC e cloud. Indipendentemente dal luogo in cui le persone scelgono di giocare, stiamo lavorando con gli sviluppatori per sfruttare al meglio le caratteristiche uniche di quel dispositivo o schermo."

Infine, cita specificatamente dei giochi: "Guardando al futuro, la nostra lineup è incredibile con giochi in arrivo come Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next e FBC: Firebreak da giocare in tutto l'universo Xbox... e naturalmente Hollow Knight: Silksong!"

Considerando che Silksong è stato inserito come ultima voce e in modo così enfatico, fa pensare che non sia affatto un caso. Impossibile dire se sia veramente un segnale che, finalmente, il videogioco sia in arrivo - o perlomeno delle novità ad esso dedicate - ma certamente i fan lo sperano.

Ciò che sappiamo di ufficiale è che Hollow Knight: Silksong esiste ancora e sarà anche pubblicato, secondo le più recenti dichiarazioni del team.