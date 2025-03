Google sfida Photoshop con la sua AI per l’editing delle immagini

L'intelligenza artificiale di Google non si limita a generare immagini , ma offre strumenti avanzati per l'editing fotografico, tra cui:

Le implicazioni della nuova AI di Google

L'integrazione dell'editing fotografico direttamente in una chatbot rappresenta una svolta per il settore della creazione di contenuti, sfidando software professionali come Adobe Photoshop. A differenza delle tecnologie precedenti, che richiedevano modelli AI separati per l'editing, Gemini 2.0 Flash combina linguaggio e immagini in un unico sistema, semplificando il processo per gli utenti.

Tuttavia, l'uso dell'intelligenza artificiale per la modifica delle immagini solleva preoccupazioni etiche e di sicurezza, in particolare per la possibilità di rimuovere filigrane e creare deepfake con estrema facilità. Google assicura che continuerà a monitorare l'uso della tecnologia per evitare abusi, ma l'impatto sulla manipolazione della realtà digitale è già evidente.