Google aggiorna l’app Gemini: nuovi modelli AI in grado di pensare e interagire con YouTube e Maps

Google ha annunciato un aggiornamento significativo per la sua app Gemini, introducendo modelli AI avanzati capaci di analizzare problemi complessi con un approccio più strutturato. Con il lancio di Gemini 2.0 Flash Thinking, gli utenti potranno accedere a una versione dell'intelligenza artificiale in grado di scomporre domande difficili in passaggi più semplici, migliorando la qualità delle risposte.

L'update si affianca a un altro modello AI ancora più sofisticato, in grado di interagire con servizi come YouTube, Google Search e Google Maps. Questo sviluppo avvicina Gemini a soluzioni come OpenAI o1 e DeepSeek R1, pensate per un'intelligenza artificiale più "razionale" e contestuale.